Pasifik ülkesi Solomon ile Çin arasında 'tarihi ortaklık' - Son Dakika
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Pasifik ülkesi Solomon ile Çin arasında 'tarihi ortaklık'

19.08.2022 14:00
Pasifik ülkesi Solomon ile Çin arasında 'tarihi ortaklık'

ABD ile Çin arasındaki gerilimin ortasında kalan Pasifik Okyanusu ülkelerinden biri olan Solomon Adaları, dün Çin'den yaklaşık 66 milyon dolar (448.9 Çin Yuanı) kredi kullanarak ülkenin her yerine baz istasyonu kurma kararını onayladığını açıkladı.

ABD ile Çin arasındaki gerilimin ortasında kalan Pasifik Okyanusu ülkelerinden biri olan Solomon Adaları, dün Çin'den yaklaşık 66 milyon dolar (448.9 Çin Yuanı) kredi kullanarak ülkenin her yerine baz istasyonu kurma kararını onayladığını açıkladı. Baz istasyonlarının inşasını, Çin teknoloji devi Huawei üstlendi.

Solomon Adaları hükümeti dün yaptığı açıklamada, Solomon Adaları Ulusal Geniş Bant Altyapı Projesi (SINBIP) kapsamında Huawei/Çin Liman Mühendisliği Şirketi'nin 161 baz istasyonu kulesi inşa edeceğini belirtti. Projenin finansmanı konusunda ise "SINBIP yüzde bir (% 1.0) faiz oranıyla Çin Exim Bankası'ndan yaklaşık 448,9 milyon Çin Yuanı (66 milyon dolar) tutarında, 20 yıl vadeli imtiyazlı kredi ile tamamen finanse edilecektir" denildi.

PASİFİK OYUNLARI ÖNCESİ HAZIRLIKProjeyi iki ülke arasında "Tarihi bir mali ortaklık" olarak nitelendiren açıklamada " Hükümet, inşaatın 2023'ün ilk aylarında başlaması için bu olağanüstü prosedürleri bu yılın sonundan önce tamamlamayı umuyor. Hükümet, Kasım 2023'teki Pasifik Oyunları öncesi 161 kulenin ilk yüzde 48'ini tamamlamayı hedefliyor" denildi.SOLOMON ADALARI'NIN ÖNEMİABD ve İngiltere'nin liderlik yaptığı Aukus Paktı ülkeleri Avustralya ile Yeni Zelanda'ya konum olarak son derece yakın Solomon Adaları, 2019 yılında Tayvan'ı tanımadığını belirtmiş ve 'Tek-Bir-Çin' açıklaması yaparak tercihini Çin'den yana kullanmıştı. 2021 yılında ülkede protestolar başlamış ve olayların giderek şiddetlenmesiyle hükümet Avustralya'dan ve Yeni Zelanda'dan polis gücü talep etmek zorunda kalmıştı.ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya tarafından sık sık ziyaret edilen Solomon Adaları, bu yıl içinde Çin ile 'ikili güvenlik anlaşması' imzaladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi konuyla ilgili "Çin ile Solomon Adaları arasındaki ikili güvenlik çerçevesi anlaşması, Solomon Adası'nın istek ve ihtiyacı ışığında ve eşit düzeyde istişareler yoluyla yürütülüyor. Amacı, Solomon Adaları'na sosyal düzeni sağlamada yardımcı olmaktır" ifadeleri kullandı.

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Kaynak: DHA

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