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Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşuya yakalandı, acilen evden çıkmaları istendi - Son Dakika

Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşuya yakalandı, acilen evden çıkmaları istendi

22.02.2022 09:20
Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşuya yakalandı, acilen evden çıkmaları istendi

İngiltere'nin Stockport kentinde ikamet eden Faye Mallon ve Lydia Henshall adlı çift, evlerinde öpüştükleri sırada komşuları tarafından görüldüler. Komşu, çiftin yaptığının ahlaksız olduğunu savunarak ev sahipleriyle konuştu. Ancak çifte "ev onların özeli, karışılamaz" diyerek sahip çıkan çok sayıda kişi oldu.

İngiltere'de yaşayan Faye Mallon ve Lydia Henshall isimli kadınlar, evlerinde oturdukları sırada pencere kenarında öpüştü. Ancak bu sırada komşuları kendilerini yakaladı. Şahit olduğu manzara nedeniyle öfkelenen 63 yaşındaki Kim Armstrong, 26 yaşındaki hemşire Faye Mallon'u ve 27 yaşındaki danışman kız arkadaşı Lydia Henshall'ı hedef alarak, evden çıkmaları için uğraştı.

ARABALARINA ÇARPIP, KÜFÜRLER SAVURDU

İddialara göre çifti mahalleden göndermek isteyen Kim Armstrong, kadınları evlerinden göndermek için her yolu denedi. Çiftin arabalarına bilerek çarpan ve kadınlar hakkında küfürler savuran Armstrong hakkında şikayette bulunuldu.

Pencerede kız arkadaşıyla öpüşürken komşusuna yakalandılar, evden çıkmaları istendi

MAHKEMELİK OLDULAR

Olayın ardından kadınlar ve komşuları Kim Armstrong, soluğu mahkemede aldı. Kadınlar, ruh sağlıklarının bozulduğunu belirterek adamdan şikayetçi olurken, adam da "huzurumuzu bozuyorlar" diyerek kendini savundu. Dava önümüzdeki günlerde sonuçlanacak.

Pencerede kız arkadaşıyla öpüşürken komşusuna yakalandılar, evden çıkmaları istendi
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Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşuya yakalandı, acilen evden çıkmaları istendi Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşuya yakalandı, acilen evden çıkmaları istendi İngiltere'deki Rus yatırımlar Ukrayna krizini nasıl etkiliyor? İngiltere'deki Rus yatırımlar Ukrayna krizini nasıl etkiliyor? Son dakika gündem: İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Son dakika gündem: İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

İngiltere, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşuya yakalandı, acilen evden çıkmaları istendi - Son Dakika Dünya


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