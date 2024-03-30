Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını - Son Dakika
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Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını

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Peru'nun ilk kadın Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin gece evine Peru Polisi baskın düzenledi. Savcıların yargı yoluyla bakanlığa emir vermesi sonucu, Devlet Başkanı Boluarte'nin özel evine polis tarafından baskında bulunuldu. Söz konusu olaydan sonra Başkan Boluarte, kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklamada bulunmadı.

30.03.2024 15:09  Güncelleme: 15:21
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Peru'nun ilk kadın Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin gece evine Peru Polisi baskın düzenledi. Savcıların yargı yoluyla bakanlığa emir vermesi sonucu, Devlet Başkanı Boluarte'nin özel evine polis tarafından baskında bulunuldu. Söz konusu olaydan sonra Başkan Boluarte, kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklamada bulunmadı.

Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin pahalı saatleri savcılığı harekete geçirdi, evine polis tarafından baskın yapıldı

BAŞKAN BOLUARTE'NİN PAHALI SAATLERİ

Peru'da bir süredir konuşulan Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin pahalı saatleri, Peru savcıları bir süre önce Devlet Başkanı Boluarteyi bu konu için ifadeye çağırdı. Devlet Başkanı Boluarte, savcılığa ifade vermeye gitmedi. Bunun üzerine savcılık, kamu kuruluşları ve Bakanlar Kurulunu göreve çağırdı ve gece saatlerinde Boluarte'nin evine polis tarafından baskın düzenlendi.

DEVLET BAŞKANI, KAPIYI AÇMADI

Yasadışı parayla saat alma suçundan evine baskın düzenlenip, evinde arama yapılan Boluarte herhangi bir açıklamada bulunmadı.Polis Boluarte'nin özel mülkünün kapısını çaldı fakat Boluarte'nin korumaları kapıyı açmadı. Boluarte'nin korumaları polislere hitaben, Devlet Başkanının ofisine gitmelerini söylediler. Bunun üzere polis kapıyı kırarak içeri girdi.

Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin pahalı saatleri savcılığı harekete geçirdi, evine polis tarafından baskın yapıldı

KONGRE ÜYELERİ BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA BEKLİYOR

Baskın sonrası toplanan Bakanlar Kurulu herhangi bir açıklamada bulunmadı. Peru parlamento kongre üyeleri konuyla ilgili açıklama yapması Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi kürsüye davet etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Boluarte'nin avukatı " Başkan şu an oğlunun evinde, olay yerine uğramadı. Savcılar suçlama devam etsin diye uğraşıyorlar, Başkan zaten ifadeye gidecekti" dedi.

Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin pahalı saatleri savcılığı harekete geçirdi, evine polis tarafından baskın yapıldı

SAVCILIKTAN DA AÇIKLAMA YOK

Baskın sonrası gözler Başkanın evinden çıkacak sonuca çevrildi. Uzun süre yapılan arama sonucu savcılık herhangi bir açıklamada bulunmadı. Söz konusu saatlerin bulunup bulunmadığıysa bilinmiyor.

Peru Devlet Başkanı Boluarte\'nin evine polis baskını

Gündem, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Peru Devlet Başkanı Boluarte'nin evine polis baskını - Son Dakika

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