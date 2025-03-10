Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti - Son Dakika
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Dünya

Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti

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İngiltere'nin kuzeyinde Humber Halici'nde meydana gelen deniz kazası çevre felaketi endişesi yarattı. Amerikan bayrağı taşıyan petrol tankeri MV Stena Immaculate ile Portekiz bandıralı konteyner gemisi MV Solong çarpıştı. Çarpışma sonucu her iki gemide de yangın çıktı. Jet yakıtı taşıyan tankerdeki yangın, büyük bir çevre felaketine yol açma riski taşıyor.

10.03.2025 16:00  Güncelleme: 16:07
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İngiltere'nin kuzeyindeki Humber Halici'nde bu sabah meydana gelen deniz kazası, bölgede büyük bir çevre felaketi endişesi yarattı. Amerikan bayrağı taşıyan petrol tankeri MV Stena Immaculate, demirli haldeyken Portekiz bandıralı konteyner gemisi MV Solong ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından her iki gemide de yangın çıktı ve bölgeden yükselen yoğun siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebildi. Jet yakıtı taşıdığı belirtilen tankerdeki yangın, büyük bir çevre felaketine yol açma riski taşıyor.

İngiliz Sahil Güvenlik yetkilileri saat 09:48'de alarma geçti ve bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Skegness, Bridlington, Mablethorpe ve Cleethorpes'tan cankurtaran botları, yangın söndürme donanımlı gemiler ve arama kurtarma helikopterleri olay yerine gönderildi.

BBC muhabirleri, bazı denizcilerin gemileri terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Ancak kazada yaralanan olup olmadığı henüz netleşmedi. Sahil Güvenlik sözcüsü yaptığı açıklamada: "Acil durum müdahalemiz devam ediyor. Tüm kaynaklarımızı seferber ettik" ifadelerini kullandı.

Denizcilik uzmanı Prof. James Wilson, "Bu tür petrol tankeri yangınları kontrole alınması çok zor olaylardır. Eğer tanker içindeki yakıt denize yayılırsa, bölgedeki deniz ekosistemi ciddi zarar görebilir" dedi.

Yetkililer, çevre sakinlerini olası dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyardı. Kurtarma çalışmaları sürerken, bölgedeki deniz trafiği güvenlik nedeniyle durduruldu.

Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti

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Son Dakika Dünya Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti - Son Dakika

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