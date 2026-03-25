Pezeşkiyan\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Türkçe mesaj

İran’da 26 gündür süren savaşta gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik tutumunu övdü ve Türk halkının İslam dünyasındaki rolüne dikkat çekti.

İran ile İsrail arasında 26. gününe giren savaşta tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, karşılıklı misillemeler de devam ediyor. Bölgedeki gerilim tırmanırken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

KARARLI DURUŞU TAKDİRE ŞAYAN

Pezeşkiyan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik tutumunu övdü. Erdoğan’ın “saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı duruşunun takdire şayan” olduğunu belirten Pezeşkiyan, Türkiye’nin bölgedeki rolüne vurgu yaptı.

Türk halkına da ayrı bir parantez açan İran Cumhurbaşkanı, “Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir” ifadelerini kullandı.