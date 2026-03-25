Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj
Pezeşkiyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe mesaj

25.03.2026 13:50
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Pezeşkiyan, "Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Sayın Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

İran’da 26 gündür süren savaşta gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik tutumunu övdü ve Türk halkının İslam dünyasındaki rolüne dikkat çekti.

İran ile İsrail arasında 26. gününe giren savaşta tarafların uzlaşıp uzlaşmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, karşılıklı misillemeler de devam ediyor. Bölgedeki gerilim tırmanırken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

KARARLI DURUŞU TAKDİRE ŞAYAN

Pezeşkiyan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e yönelik tutumunu övdü. Erdoğan’ın “saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı duruşunun takdire şayan” olduğunu belirten Pezeşkiyan, Türkiye’nin bölgedeki rolüne vurgu yaptı.

Türk halkına da ayrı bir parantez açan İran Cumhurbaşkanı, “Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir” ifadelerini kullandı.

    Yorumlar (4)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    İran için kaçırılmayacak bir adam umarım kıymeti bilinir bu adamin 18 1 Yanıtla
  • ramazan yazar ramazan yazar:
    bu avrupa abd israil kadar muslumanlarda birbirine hain olmayip birlesebilirler..o zaman hiçbiri proje ve saldiri yapip muslumanlari katledemez.ama boyle birlik beraberlik yok malesef 13 1 Yanıtla
  • turkumdogruyum? turkumdogruyum?:
    İran a demokrasi gelmeli 4 9 Yanıtla
    Ömer Akçay Ömer Akçay:
    iran kaç yıllık Bi devlet abd kaç yıllık Bi devlet Bi araştır.senin demokrasi anlayışın ne laik sistem mi 1 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
