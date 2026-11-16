Phuket'teki binada yangın çıktı; 11 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı - Son Dakika
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Phuket'teki binada yangın çıktı; 11 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı

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Phuket\'teki binada yangın çıktı; 11 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı
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Phuket\'teki binada yangın çıktı; 11 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı
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Phuket'in batı kıyısındaki Patong Plajı yakınlarında bir binada sabah erken saatlerde çıkan yangın, çevredeki bazı binalara da sıçradı. Yangında 11 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı; polis ölen ya da yaralananlar arasında turist bulunmadığını bildirdi.

TAYLAND'ın güneyindeki tatil adası Phuket'te bir binada çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere ve yetkililerin açıklamalarına göre, Tayland'ın güneyindeki tatil adası Phuket'in batı kıyısındaki Patong Plajı yakınlarında, içerisinde motosiklet kiralama dükkanı, restoran ve konutların bulunduğu binada sabah erken saatlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çevredeki bazı binalara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Yangında Tayland ve Myanmar uyrukluların da aralarında bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen ve kırılan camlar nedeniyle yaralanan 15'i Tayland, 1'i Myanmar uyruklu 16 kişi hastanede tedavi altına alınırken, polis ölen ya da yaralananlar arasında turist bulunmadığını açıkladı.

Phuket polisi, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, ilk bulgulara göre yangından kısa süre önce binanın yakınındaki bir elektrik trafosunun patladığını bildirdi. Yerel yetkililer ise kiralama dükkanında yaklaşık 100 motosikletin yanı sıra depolanmış akaryakıt, motor yağı, plastik malzemeler ve lastiklerin bulunduğunu, bu yanıcı maddelerin yangının hızla yayılmasına ve yoğun zehirli duman oluşmasına yol açtığını aktardı.

Kaynak: DHA
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