Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı

Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı

Las Vegas'tan Kaliforniya'ya uçan 78 yaşındaki pilot Eliot Alper, yolculuk sırasında kalp krizi geçirdi. Hiç uçuş deneyimi olmayan 69 yaşındaki eşi Yvonne Kinane-Wells, uçağın kontrolünü devraldı. Hava trafik kontrolünden yardım alan Kinane-Wells, verilen talimatları izleyerek Meadows Field Havaalanı'na başarılı bir acil iniş yaptı. Bu olağanüstü olay, sivil havacılık tarihine geçti ve Kinane-Wells'in cesaretini gözler önüne serdi.

09.10.2024 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Las Vegas'tan Kaliforniya'ya seyahat eden bir çift, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. 78 yaşındaki pilot Eliot Alper, uçuş sırasında kalp krizi geçirince, 69 yaşındaki eşi Yvonne Kinane-Wells olağanüstü bir cesaret örneği gösterdi.

Cuma öğleden sonra gerçekleşen olayda, Las Vegas'ta emlakçılık yapan Kinane-Wells, daha önce hiç uçak kullanmamış olmasına rağmen, uçağın kontrolünü ele almak zorunda kaldı. Çift, 1800 metre yükseklikte uçarken Alper aniden fenalaştı ve pilot koltuğunda baygın düştü.

Panik içindeki Kinane-Wells, hemen hava trafik kontrolüyle iletişime geçti. Kontrol kulesi, deneyimsiz yolcuya adım adım talimatlar vererek en yakın havaalanına yönlendirdi. Görevliler, Kinane-Wells'e uçağı nasıl kontrol edeceği ve güvenli bir iniş için neler yapması gerektiği konusunda rehberlik etti.

Stresli dakikaların ardından Kinane-Wells, Kaliforniya'daki Meadows Field Havaalanı'na başarılı bir acil iniş gerçekleştirdi. Uçak, 3350 metrelik pistin tamamını aşıp yoldan biraz saptıktan sonra güvenle durabildi.

Yerde bekleyen acil durum ekipleri hemen müdahale etti. Kern County İtfaiye Departmanı, hâlâ bilinci kapalı olan Alper'i derhal hastaneye kaldırdı. Alper'in mevcut sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu olağanüstü olay, Kinane-Wells'in soğukkanlılığını ve cesaretini gösterirken, hava trafik kontrol ekibinin de kriz anındaki profesyonelliğini ortaya koydu. Uçuş deneyimi olmayan bir yolcunun başarılı bir acil iniş gerçekleştirmesi, havacılık tarihinde nadir görülen olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı
Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı
Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:36:02. #1.13#
SON DAKİKA: Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.