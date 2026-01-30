İngiltere'de 2010 yılında piyangodan 2,4 milyon sterlin kazanan 80 yaşındaki bir şahsın, servetini yasa dışı faaliyetlerde kullandığı ortaya çıktı. The Guardian'ın haberine göre, büyük ikramiye kısa sürede suç dünyasına açılan bir kapıya dönüştü.
Piyango kazanan John Eric Spiby'nin, elde ettiği parayla kırsal bir bölgede endüstriyel ölçekte uyuşturucu ve sahte ilaç üretim tesisi kurduğu belirlendi. Tesiste milyonlarca hap üretilerek ülke genelinde dağıtımının yapıldığı tespit edildi.
Polis tarafından düzenlenen operasyonlarda üretim makineleri, büyük miktarda uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Yetkililer, söz konusu üretimin halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.
Soruşturma kapsamında Spiby'nin bazı aile üyelerinin de suç örgütünde aktif rol aldığı belirlendi. Organize yapının uzun süredir faaliyet gösterdiği kaydedildi.
Mahkeme, sanığın yaşını dikkate almakla birlikte suçun kapsamı ve organize niteliği nedeniyle cezada indirime gitmedi. Yargıç, ikramiyenin "hayat kurtarmak yerine hayatları tehlikeye atan bir suça dönüştürüldüğünü" ifade etti.
80 yaşındaki piyango milyoneri, uyuşturucu üretimi ve dağıtımı başta olmak üzere birçok suçtan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Son Dakika › Dünya › Piyango milyoneri uyuşturucu baronuna dönüştü: 16 yıl hapis - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?