PKK\'nın silah bırakma kararı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

PKK'nın,silah bırakma sürecine girmesi, yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük ses getirdi. Uluslararası medya, bu gelişmeyi "bölgesel barış için tarihi bir dönüm noktası" olarak yorumladı.

Irak Kürdistan Bölgesi'nde düzenlenen tören, örgütün silahlı faaliyetlere son verme yönündeki ilk ciddi adımı olarak kayda geçti. Aralarında üst düzey PKK yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 30 terörist, ellerindeki silahları büyük bir kazan içine bırakarak yakılmalarını sağladı.

Bu eylem, PKK'nın çatışma yerine siyasi çözüm sürecini benimsediğini gösteren önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

Silah bırakma sürecinin, yalnızca Türkiye'yi değil, Irak, Suriye ve İran gibi PKK'nın etkin olduğu diğer ülkeleri de doğrudan etkilemesi bekleniyor.

PKK'nın silah bırakması, BBC, Al Jazeera, Reuters, The Guardian ve Deutsche Welle gibi önde gelen uluslararası medya kuruluşlarında manşetlere taşındı. Haberlerde, bu gelişmenin bölge için yeni bir umut ışığı olduğu vurgulandı.

Özellikle Avrupa basını, PKK'nın bu adımını "Orta Doğu'da istikrara giden yolun kapısını aralayabilecek bir gelişme" olarak yorumladı.