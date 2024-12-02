PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor - Son Dakika
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Dünya

PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor

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Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı operasyon sonrası terör örgütü PKK/YPG yıllardır işgal ettiği Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı.

02.12.2024 19:25
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Suriye'nin silahlı muhalif grupların çarşamba günü İdlib'den Halep'e yönelik başlattıkları harekat sonrası dengeler değişiyor. Suriye Milli Ordusu, terör örgütü YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girerek, kurulmak istenen koridoru engelledi.

YPG BÖLGEDEN ÇEKİLİYOR

Muhaliflerin Halep'e girmesinin ardından terör örgütü PKK/YPG'nin uzun yıllardır işgal ettiği bölgeler de muhaliflerin eline geçti. Saldırıların ardından terör örgütü PKK/YPG'ninHalep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladığı bildirildi.

HAMA'YA İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Rejim karşıtı gruplar, İdlib ilinin tümüne ve Halep kent merkezine hakim olduktan sonra rejim kontrolündeki Hama'ya yönelmişti.

Hama kent merkezinin 12 kilometre yakınlarına kadar sokulan rejim karşıtı silahlı gruplar, Maardis-Taybetul İmam hattında beklerken, bölgede rejim karşıtı silahlı gruplarla rejim güçleri arasında aralıklarla çatışmalar da yaşanıyor.

4. GÜNDE EN AZ 311 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıların dördüncü gününde en az 311 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Bunların 183'ünün HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ünün asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'inin de sivillerden oluştuğu belirtilmişti.

PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor

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Son Dakika Dünya PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Zafer Bekler:
    Oglum gıdıp pkk nın petrol çıkardıgı yere çöksenıze daha ne duruyonuz engel olanmı var 16 1 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Bu işte bir iş var tam anlayamadım 17 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bölge A terör örgütünden B terör örgütüne geçiyor belli ki. Amerika ve takım arkadaşları maşa değiştiriyor 3 11 Yanıtla
  • Çelikk:
    Suriyeliler Eliniz Armut mu Topluyor 8 1 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Suriye milli ordusu resmi mi? yoksa sadece Türkiye'nin desteklediği bugün özgürlük savaşçısı yarın namluyu bize doğrultan olmaz inşallah! 0 5 Yanıtla
  • yavuz d:
    bangledesli yasta 3 0 Yanıtla
  • Gregor Samsa:
    Bence bunları da Işid gibi kullanıyorlar. İşgal edecekleri bölgeye önce bunları yerleştirip daha sonra da bunları silip kendileri yerleşecekler. 3 0 Yanıtla
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