Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu - Son Dakika
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Dünya

Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu

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İsrail devlet televizyonu KAN, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG'nin ABD'nin güçlerini bölgeden çekme ihtimaline karşı, Washington yönetimini ikna etmesi için Tel Aviv'den yardım istediğini açıkladı.

29.12.2024 21:46
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından köşeye sıkışan terör örgütü PKK/ YPG, çareyi İsrail'de aramaya başladı.

İSRAİL'DEN YARDIM TALEBİ

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD'nin güçlerini bölgeden çekme ihtimaline karşı terör örgütünün, Washington yönetimini ikna etmesi için Tel Aviv'den yardım istediğine yer verdi. KAN'ın haberinde, ABD'nin Suriye'den güçlerini çekmesi ihtimali nedeniyle PKK/YPG'de endişe ve panik havasının hakim olduğu belirtildi.

ABD'Yİ İKNA ETMELERİNİ İSTEDİLER

KAN'a konuşan, ismi açıklanmayan PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki "uluslararası koalisyonu" desteklemeye devam etmeye ve " Türkiye'den gelen tehditleri" durdurmaya ikna etmesi halinde, bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu

NE OLMUŞTU?

YPG/PKK terör örgütünün sözde genel komutanı "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye baskı yapması için Amerikan tarafıyla iletişim halindeyiz" demişti. Rusya'dan da Türkiye ile aralarında arabuluculuk yapmasını istediklerini aktaran Kobani, "Eğer bu talebimiz karşılanmazsa kendimizi savunacağız. 4 yıldır kendimizi savunabilmek için hazırlanıyoruz." demişti.

Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail\'de buldu

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Son Dakika Dünya Köşeye sıkışan PKK/YPG kurtuluş umudunu İsrail'de buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Yusuf Yücel:
    Demekki neymiş; terör örgütü pkk/ypg kürtleri kullanarak israil ve abd nin emellerine ulaşmakta kullandığı pisliklermiş. 201 19 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Bunlar Kürtleri mi savunuyorlardı? unutulmasın ki Yahudiler için Yahudi ırkının dışında ki insanlar köledir eğer israilliler bunlara yardım ederse PKK'nın yalanına inananlar Şuna da inansın ki PKK Sözde Kürtlere değil gerçekte İsrail'e hizmet etmektedir 132 11 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    büyük orta doğu projesi için bu hainler varlığı orda önemli.Bizim Suriye ile askeri anlamda tam destek olmamız şart 117 18 Yanıtla
  • Ali Sert:
    soysuzlar 7 düvelide yardima cagırsanız sonunuz degişmeyecek. Mehmetçik o toprakları titretecek. Turkün kudretini tum dunya tekrar tekrar gorecek 101 14 Yanıtla
  • Ahmet null:
    kralını çağırsınlar 85 11 Yanıtla
  • ercan karataş:
    bi bitmedi gitti it sürüleri 75 10 Yanıtla
  • Ismail Kaya:
    bu YPG neymiş arkadaş 57 4 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    CHDPKK BU PKK YA SAHIP CIKAR ÇÜNKÜ CHP TERÖR ÖRGÜTÜ HUCRE EVİ 27 24 Yanıtla
  • Maybe Oneday:
    Türkiye kadar yalan haber yapan yok 12 34 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    lan tek tek gelin olum ?????? 33 5 Yanıtla
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