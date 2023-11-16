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Genç kadının acı sonu! Ölüm, manzaranın tadını çıkarırken yakaladı - Son Dakika

Genç kadının acı sonu! Ölüm, manzaranın tadını çıkarırken yakaladı

16.11.2023 12:35  - Güncelleme: 12:58

Kolombiya'da gittiği plajda manzaranın tadını çıkarmak isteyen genç kadın, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kolombiya'nın Cartagena kentinde tatil için gittiği Boquilla Plajı'nda manzaranın, denizin ve kumun tadını çıkarmak isteyen Froilanis Maireth Rivas Roman isimli kadın yıldırım çarpması sonucu feci bir şekilde can verdi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde kadının yıldırım çarpmasından sonra yere yığıldığı görülüyor. O sırada kadının yanından geçen bir polis memuru da korkudan kendisini yere attı. Bölgedeki diğer tatilcilerin sağlık durumun iyi olduğu belirtilirken Roman'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Plajda manzaranın tadını çıkaran genç kadın feci şekilde can verdi

ÜLKEDE SIK SIK YAŞANIYOR

Kolombiya'da yetkililer bu tür olayların çok sık yaşandığını ve yıldırım çarpmasından yaşamını yitirenlerin oranının yüzde 10 olduğunu aktardı. Resmi verilere göre yıldırım çarpması ihtimali bir milyonda bir olarak kayıtlara geçiyor.

Plajda manzaranın tadını çıkaran genç kadın feci şekilde can verdi

DÜNYADA EN ÇOK YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGE

Santander Teknik Üniversitesi'nde görevli bilim insanları ülkede çok sayıda dağ olmasının yıldırımlara sebebiyet verdiğini duyurdu. Bilim insanları, "Kolombiya, dünyadaki en çok yıldırımın görüldüğü bölgelerden biri. Özellikle kırsal alanda risk yüksek" dedi.

Kolombiya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Genç kadının acı sonu! Ölüm, manzaranın tadını çıkarırken yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kadının acı sonu! Ölüm, manzaranın tadını çıkarırken yakaladı - Son Dakika
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