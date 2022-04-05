Polis bu çılgını arıyor! Otoyolda market arabasıyla yolculuğun görüntüleri viral oldu - Son Dakika
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Polis bu çılgını arıyor! Otoyolda market arabasıyla yolculuğun görüntüleri viral oldu

05.04.2022 15:43

Güney Afrika'da bir petrol tankerinin arkasına iliştirdiği market arabasıyla otoyolda yolculuk yapan sürücünün görüntüleri gündem oldu. Sosyal medyada viral olan video sonrasında polis ekipleri tankere tutunarak yolculuk yapan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Güney Afrika'nın yönetsel başkenti Pretoria'da polis, otoyolda market arabasıyla yolculuk yapan sürücüyü arıyor. Önceki gün bir otomobil sürücüsü, bir petrol tankerinin arkasına iliştirdiği market arabasının içinde yol kat eden ve bunu yaparken gülerek etrafına el sallayan bir kişiyi görünce hayrete düştü. Ve, o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Pretoria dışındaki otoyolda kaydedilen görüntüler viral oldu. Harekete geçen polis, market arabasının içindeyken tankere 'tutunarak' yolculuk yapan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

"KİMSENİN HAYATINI TEHLİKE ATMAYIP TOPLU ULAŞIMI KULLANIN"

Bu kişiyi 'otostopçu' diye nitelendiren polis sözcüsü Selle Maremane, onu en kısa sürede bulacaklarının altını çizerken kamuoyuna 'kendi hayatlarını ve başkalarınınkini tehlikeye atmak yerine toplu ulaşımı kullanmalarını tavsiye etti.

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Sosyal Medya, Güney Afrika, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Polis bu çılgını arıyor! Otoyolda market arabasıyla yolculuğun görüntüleri viral oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis bu çılgını arıyor! Otoyolda market arabasıyla yolculuğun görüntüleri viral oldu - Son Dakika
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