Polonya\'da Naziler Tarafından İyileşme Ümitleri Olmadığı İçin Öldürülen 100 Psikiyatri Hastasına Ait Toplu Mezar Bulundu

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Hitler'in ölüm mangaları tarafından pijamalarıyla vuruldular: Naziler tarafından toplanıp idam edilen 100'den fazla psikiyatri hastasının bulunduğu toplu mezar Polonya'da bulundu.

Dehşet verici keşif, arkeologlar tarafından Ölüm Vadisi olarak adlandırılan Chojnice kasabası yakınlarındaki tarlalarda yapıldı.

Araştırmacılara göre, Ekim 1939'da Alman subaylar tarafından vurulan bu kurbanlar, yakındaki bir psikiyatri hastanesindendi. Keşfi 'benzersiz' olarak nitelendiren baş arkeolog Dawid Kobialka, 'Bu, Naziler tarafından T-4 Aktion'un bir parçası olarak öldürülen zihinsel engelli insanların ilk toplu mezarıdır' dedi. 'Pijamalarıyla öldürüldüler, mezarda sadece düğmeler bulundu, başka kişisel eşya yok. Tarihi verilere göre, birkaç gün içinde 218 kişi idam edildi ve cesetleri bir toplu mezara gizlendi.'

'1939'da Pomeranya'da zihinsel engelli insanlar birkaç yerde öldürüldü. Bu yerlerin çoğu 1944'te yok edildi. Almanlar mezarları çıkarıp zihinsel engelli insanları yaktılar. Şu anda bilinen tek hayatta kalan mezar bu. Bu, şehir ve bölge için olağanüstü öneme sahip.'

Ekim 1939'da başlatılan Aktion T-4, Adolf Hitler'in 'iyileşmez hasta' olarak kabul edilenlerle başa çıkma çözümüydü. Nazi Almanyası'nda başlayan ve hızla Nazi işgali altındaki Polonya'ya getirilen bu kitlesel cinayet kampanyası, 'zorunlu ötanazi' olarak adlandırıldı. Toplu olarak öldürülen ilk engelli yetişkinler, SS tarafından idam edilen Polonyalılardı.

Polonya Ulusal Suçları Kovuşturma Komisyonu Başkanı Andrzej Pozorski, 'Bazı kafataslarında giriş ve çıkış delikleri bulduk. Çalışmalar hala devam ettiği için kaç kalıntının ortaya çıkarıldığını tam olarak söyleyemiyoruz. Kanıtlar, 1939'un sonunda buraya getirildiklerini, vurulduklarını ve cesetlerin gömülüp bölgenin düzleştirildiğini gösteriyor' dedi.

Nazi ve Sovyet dönemi suçlarını Polonya'da araştıran Ulusal Anma Enstitüsü'nden Dr. Karol Nawrocki, 'Bu korkunç suç ve bugünkü keşif, burada ve tüm Polonya'da hala bulunmayı ve anılmayı bekleyen insanların kalıntılarının olduğunu kanıtlıyor. Bu keşif, hala telafi edilmemiş bir suç hakkında konuştuğumuzu gösteriyor. Polonya'nın hala Alman devletinden tazminat almaya hakkı var' dedi.