Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezinde yer alan Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silah saldırı düzenlendi. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.
Bölgeden gelen görüntülerde üniversitede öğrencilerin canını kurtarmak için kaçıştığı görüldü. Bir öğrenci, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta saldırganın odasına girmek istediğini ancak kapının arkasına odadaki eşyalarla kurduğu barikat sayesinde kurtulduğunu söyledi.
Bazı öğrenciler pencerelerden çatıya çıkarak içerideki saldırgan saklanmaya çalıştı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı.
Son Dakika › Dünya › Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı - Son Dakika