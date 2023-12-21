Prag\'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı

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Prag\'ta bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi: Ölü ve yaralılar var

Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezinde yer alan Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silah saldırı düzenlendi. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.

ODASININ KAPISINA BARİKAT KURARAK SALDIRGANDAN KURTULDU

Bölgeden gelen görüntülerde üniversitede öğrencilerin canını kurtarmak için kaçıştığı görüldü. Bir öğrenci, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta saldırganın odasına girmek istediğini ancak kapının arkasına odadaki eşyalarla kurduğu barikat sayesinde kurtulduğunu söyledi.

SALDIRGANDAN SAKLANMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR

Bazı öğrenciler pencerelerden çatıya çıkarak içerideki saldırgan saklanmaya çalıştı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı.