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Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı - Son Dakika
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Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı

Çekya'nın başkenti Prag'da bir üniversitede balkona çıkan bir saldırgan çevreye dürbünlü tüfekle ateş açtı. O anlarda öğrenciler canını kurtarmak kaçacak delik aradı. Kimi odasının kapısına barikat kurarken, kimisi de çatıya saklanarak saldırgandan saklandı.

21.12.2023 - 19:19,  Güncelleme: 19:31
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Çekya'nın başkenti Prag'ın merkezinde yer alan Karls Üniversitesinin Felsefe Fakültesine kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silah saldırı düzenlendi. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.

ODASININ KAPISINA BARİKAT KURARAK SALDIRGANDAN KURTULDU

Bölgeden gelen görüntülerde üniversitede öğrencilerin canını kurtarmak için kaçıştığı görüldü. Bir öğrenci, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta saldırganın odasına girmek istediğini ancak kapının arkasına odadaki eşyalarla kurduğu barikat sayesinde kurtulduğunu söyledi.

Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı

SALDIRGANDAN SAKLANMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR

Bazı öğrenciler pencerelerden çatıya çıkarak içerideki saldırgan saklanmaya çalıştı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı.

Prag\'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı
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Çekya, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Prag'ta can pazarı! Öğrenciler kaçacak delik aradı - Son Dakika
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