Hafta sonu Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret yapan Sussex Dükü Prens Harry, kendisinden istenirse yeniden orduya katılacağını söyledi ve Rusya'nın oluşturduğu tehdide karşı uyardı. İngiliz Kraliyet ailesinin üyesi, açıklamalarını Telegraph gazetesinin podcast yayınında yaptı, BBC'nin haberine göre.

Harry, mevcut uluslararası siyasi iklimde insanların tedirgin olmakta haklı olduğunu belirterek Ukrayna'ya verilen desteği "ikiye katlamanın" zamanının geldiğini söyledi.

"SAVAŞTA DEĞİLİZ DEMEK DEĞİL"

Avrupa'ya yönelik tehdidin son 15 yıldır var olduğunu düşündüğünü söyleyen Harry, kıtanın son on yıldır fiilen savaşta olduğunu hissettiğini ifade etti: "Üzerimize insansız hava araçları, kurşunlar ve roketler yağmıyor diye savaşta olmadığımız anlamına gelmiyor."

Harry, Ukrayna'nın gösterdiği birliğin benzerine Avrupa'nın da ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve Avrupa'nın bölünüp "kendi kendine düşman olmasından" endişe ettiğini dile getirdi.

TRUMP YÖNETİMİNE GÖNDERME

Kraliyet ailesinin görevli üyelerine göre daha serbest konuşabilen Harry, ABD Başkanı Donald Trump'ın değişen tutumuna da bir kraliyet mensubu için alışılmadık biçimde değindi. Harry, "Amerikan toplumunun Ukrayna'ya desteği bence inanılmaz derecede yüksek ve hep öyleydi; bunu farklı düşünen belli bir grup, bu örnekte bir yönetim arasında büyük bir ayrışma oldu" dedi.

ABD'deki ara seçimlere atıfta bulunan Harry, "Ocak itibarıyla işler değişecek, bence hepimiz bunu dört gözle beklemeliyiz" diye konuştu. BBC, konuyla ilgili Beyaz Saray'dan yorum istedi.

LVİV'DE GAZİLERLE BULUŞTU

Harry, cumartesi ve pazar günleri Ukrayna'nın Lviv kentinde, kurucusu olduğu Invictus Oyunları'na katılacak Ukraynalı sporcularla bir araya geldi. Ülkedeki yaklaşık 150 bin ağır yaralı savaş gazisinden bazılarının alkışlarıyla karşılanan Harry'nin ziyareti duygusal anlara sahne oldu.

Ziyaret güvenlik nedeniyle basına önceden duyurulmadı. Gazetecilerin kente ulaşmasından önceki gece çalan hava saldırısı sirenleri nedeniyle Harry'nin ekibi sığınağa inmek zorunda kaldı. Ev sahiplerine "Savaşı kazanacaksınız" diyen Harry, "Savaş korkunç bir şey" sözleriyle ağır yaralanan Ukraynalıların direncini övdü.

Kaynak: BBC