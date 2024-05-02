Prens William, Kate Middleton'ın kanserle mücadelesi hakkında umut verici bir güncelleme paylaştı - Son Dakika
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Dünya

Prens William, Kate Middleton'ın kanserle mücadelesi hakkında umut verici bir güncelleme paylaştı

Prens William, Kuzey İngiltere'ye yaptığı bir ziyaret sırasında eşi Kate Middleton'ın kanserle mücadelesi hakkında umut verici bir güncelleme paylaştı. Middleton'ın durumu hakkında bilgi veren William, aynı zamanda erkek intihar önleme merkezini ziyaret etti ve gıda yardımı kuruluşunda gönüllülere yardım etti. Middleton, Ocak ayında kanser olduğunu açıklamış ve iyileşme sürecinde ailesiyle birlikte zaman geçirmiştir.

02.05.2024 13:51
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Prens William, eşi Kate Middleton'ın kanserle mücadelesi hakkında umut verici bir güncelleme paylaştı.

Kuzey İngiltere'ye yaptığı bir ziyaret sırasında bir kraliyet destekçisi, 41 yaşındaki William'a eşi ve üç çocukları - 10 yaşındaki Prens George, 8 yaşındaki Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louishakkında soru sordu. William, "Hepimiz iyiyiz, teşekkür ederim. Hepimiz iyiyiz," diye cevap vererek kadına şefkatle omzundan dokundu.

Hayran daha sonra Middleton'ın durumu hakkında daha fazla bilgi istedi. William, "Evet, hepimiz iyiyiz," diyerek durumu tekrar teyit etti.

Geleceğin kralı, bu ziyaret sırasında Newcastle-Upon-Tyne şehrindeki bir erkek intihar önleme merkezini ziyaret etti. Middleton'ın kanser teşhisi açığa çıktıktan sonra ilk kez kamu görevlerine dönüş yapan William, Surrey'deki bir gıda yardımı kuruluşunda gönüllülere yardım etti. Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams, William'ın görünümünün kraliyet ailesinin normalleşmeye başladığının bir işareti olduğunu belirtti.

Middleton, Ocak ayında geçirdiği büyük bir karın ameliyatı sonrasında kanser olduğunu keşfetti ve 22 Mart'ta bu durumu dünyaya açıkladı. O dönemde bir video mesajında, "Tedavimi tamamlarken biraz zaman, alan ve mahremiyete ihtiyacımız olduğunu anlayacağınızı umuyoruz," dedi ve ekledi: "İşim her zaman bana mutluluk verdi ve iyileşebildiğimde geri dönmeyi dört gözle bekliyorum, ama şimdilik tam bir iyileşmeye odaklanmam gerekiyor."

Middleton, iyileşme sürecinde kraliyetlerin Paskalya Pazar ayinine katılmadı ve ailesiyle birlikte İngiltere, Norfolk'taki bir tatil evinde zaman geçirdi. Mücadele ettiği kanser türü veya hangi evrede olduğu hala bilinmiyor.

Prens William'dan Kate Middleton'ın kanser mücadelesi hakkında umut verici açıklama
Prens William'dan Kate Middleton'ın kanser mücadelesi hakkında umut verici açıklama
Prens William'dan Kate Middleton'ın kanser mücadelesi hakkında umut verici açıklama

Birleşik Krallık, Kate Middleton, Prens William, 22 Mart, 3.Sayfa, Magazin, Sağlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prens William, Kate Middleton'ın kanserle mücadelesi hakkında umut verici bir güncelleme paylaştı - Son Dakika

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