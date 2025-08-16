Prens William ve Prenses Kate yeni evlerine taşınıyor - Son Dakika
Dünya

Prens William ve Prenses Kate yeni evlerine taşınıyor

Prens William ve Prenses Kate yeni evlerine taşınıyor
16.08.2025 13:10
Prens William ve Prenses Kate, yıl bitmeden şu anda yaşadıkları Windsor'daki evden taşınıp yine aynı bölgede yer alan sekiz odalı Forest Lodge'a geçecek. Çift, zor günlerin ardından çocuklarıyla birlikte bu evde yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

İngiltere tahtının varisi Prens William ile eşi Prenses Kate, yıl sonuna kadar Adelaide Cottage'dan ayrılarak Windsor Great Park'taki sekiz yatak odalı Forest Lodge adlı malikaneye taşınmaya hazırlanıyor. Çiftin çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis de bu taşınmada yer alacak.

ZOR GÜNLERİN ARDINDAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

İngiliz basınına konuşan bir kaynak, çiftin Adelaide Cottage'da yaşadıkları dönemde hem Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı hem de Kate ile Kral Charles'ın kanser teşhisleri gibi zorlu süreçler geçirdiğini belirtti. Bu nedenle taşınmanın onlar için "yeni bir başlangıç" olacağını söyledi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Tarihi eser statüsündeki (Grade-II) Forest Lodge'un yenilenme süreci şimdiden başlamış durumda. Planlama başvurularında yer alan bilgilere göre, evin küçük çaplı tadilatları devam ediyor ve masraflar çift tarafından karşılanacak.

Son Dakika

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
