Prenses Beatrice'in eski erkek arkadaşı Paolo Liuzzo, Miami'de şüpheli bir şekilde ölü bulundu

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Prenses Beatrice'in eski erkek arkadaşı Paolo Liuzzo, Miami'deki bir otelde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Paolo Liuzzo'nun aşırı dozda uyuşturucu aldığı için öldüğü tahmin ediliyor.

Miami Polis Departmanı'na göre, polis 7 Şubat'ta saat 15.22'de citizenM Miami Worldcenter oteline çağrıldı ve Liuzzo'nun ölüm saati aynı gün 15.34 olarak kaydedildi. Polis soruşturması devam etmekte olup, 41 yaşında olduğu bildirilen Liuzzo'nun ölümü uyuşturucu aşırı dozundan kaynaklanıyor olabilir.

İtalyan bir iş insanının oğlu olan Liuzzo, Prenses Beatrice ile 2005 yılında, prenses 17, kendisi ise 24 yaşındayken tanıştı. İlişkileri, Liuzzo'nun şartlı tahliye koşullarını ihlal ederek ABD'ye dönmesi gerektiği ortaya çıkınca bir yıl sonra sona erdi. Ölüm belgesine göre Liuzzo, sanat danışmanı olarak çalışıyordu ve cenazesi 16 Şubat'ta Long Island'a götürüldü.

Liuzzo, kişisel sorunlar ve madde bağımlılığı ile mücadele etti. Bir arkadaşı, Liuzzo'nun parti yapmayı ve kumar oynamayı sevdiğini, zamanla ilaç kullanımının kokaine ve daha sert uyuşturuculara dönüştüğünü belirtti. "Çok hızlı bir yaşam tarzı vardıve hepimiz sonun böyle olacağından korkuyorduk" dedi.

Ölümü, annesi Sarah Ferguson'ın kanser teşhisiyle mücadele eden Prenses Beatrice için zor bir döneme denk geldi. Ferguson, Ocak ayında malign melanom teşhisi konduğunu, Mart'ta ise yapılan kontrollerin başka bir yayılım göstermediğini açıkladı.