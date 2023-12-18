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Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı - Son Dakika
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Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı

Princess Diana'nın 1985'te giydiği siyah kadife elbisesi, müzayedede rekor bir fiyatla satıldı. İkonik elbise tahmini fiyatının 11 katına çıkarak 904.262 sterline alıcı buldu. Elbise, Diana'nın müzayedede satılan en pahalı elbisesi oldu.

Prenses Diana\'nın elbisesi açık artırmada 900 bin sterline satıldı
18.12.2023 - 15:53,  Güncelleme: 16:02
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Prenses Diana'nın 1985'te giydiği elbise, Hollywood'daki Julien Açık Artırımda düzenlenen müzayedede tahmini fiyatının 11 katına satılarak yeni bir kırdı.

TAHMİNİ FİYATININ 11 KATI FİYATINA SATILDI

Siyah, balerin tarzındaki kadife elbise toplamda 1.148.080 dolar (904.262 sterlin) karşılığında alıcı buldu. Elbise, Diana'nın bir müzayedede satılan en pahalı elbisesi olma unvanını kazandı. İkonik kıyafet, tahmini 100.000 dolar (78.776 sterlin) olan satış fiyatının neredeyse on katı bir fiyatla satıldı.

Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900.000 £'a rekor fiyata satıldı

PRENSES DİANA'YA ÖZEL TASARLANDI

Balerin etek, omuz yastıkları, mavi organize etek, büyük fiyonk ve kuşak detaylarına sahip elbise, dünya çapında tanınan tekstil tüccarı Jakob Schlaepher tarafından seçilen kumaşla özel olarak tasarlandı. Diana, bu koleksiyonluk elbiseyi ilk kez 1985'te İtalya'nın Floransa şehrinde kraliyet turu sırasında giydi.

Elbisenin tasarımında, Jacques Azagury tasarım ekibi tarafından dikkatlice işlenmiş metalik nakışlı yıldızlar bulunuyordu. Bu balerin etek, Diana'nın İngiliz Ulusal Bale Derneği'ne olan destek ve dansa olan sevgisi için bir gönderme olarak kabul edildi.

Prenses Diana'nın elbisesi açık artırmada 900.000 £'a rekor fiyata satıldı

BUGÜNE KADAR SATILAN EN PAHALI ELBİSESİ OLDU

Diana'nın daha önceki en pahalı satılan elbisesi, 1991 yapımı Victor Edelstein tasarımı kadife elbisesiydi ve Ocak ayında 604.800 dolar (476.437 sterlin) karşılığında satılmıştı. Bu, Diana'nın Jacques Azagury elbisesinin birinci ve ikinci sıra arasındaki farkı neredeyse ikiye katladığı anlamına geliyor. Müzayedede, Diana'nın 1981'deki nişan portresinde giydiği pembe krepe bluz da diğer ilgi çekici öğeler arasındaydı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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