Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak - Son Dakika
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Dünya

Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak

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Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez, Suriye'deki siyasi ve toplumsal gelişmeleri değerlendirdi. Küresel gelişmelerin Suriye rejiminin garantör güçleri olan Rusya ve İran'ın zayıflamasına neden olduğunu belirtti ve yeni bir siyasi düzenin önünü açtığını ifade etti.

11.12.2024 14:58
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Haberler.com stüdyosunda sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez, Suriye'deki siyasi ve toplumsal gelişmeleri değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

"RUSYA VE İRAN ZAYIFLIYOR, YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

Prof. Dr. Dönmez, küresel gelişmelerin Suriye rejiminin garantör güçleri olan Rusya ve İran'ın zayıflamasına neden olduğunu belirtti. Bu durumun ülkede yeni bir siyasi düzenin önünü açtığını ifade eden Dönmez, "Suriye derin devleti, Esad'sız bir sürece karar verdi. Türkiye, Esad ailesinin Suriye'den gönderilmesinde aktif rol oynadı" dedi.

Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak

"FEDERATİF YÖNETİM MODELİ GELİYOR"

Suriye'de federatif bir yönetim modeline geçileceğini vurgulayan Dönmez, "Tüm aktörler federasyon konusunda anlaşmaya vardı. Üçlü bir federasyon yapısı kurulacak ve Davut Koridoru sayesinde Suriye'den Akdeniz'e bir geçiş sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE BİR GÖÇ OLACAK"

Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden inşa sürecinde önemli bir rol üstleneceğini belirten Dönmez, Türk işadamlarının bu süreçte büyük projelere imza atacağını söyledi. Ayrıca, Suriye'den Türkiye'ye yeni bir göç dalgası yaşanabileceğini ifade eden Dönmez, Türkiye'nin burada kalıcı bir Suriye nüfusuna ihtiyacı olabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye\'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak

Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Veysi Karaman:
    mutahitler daha da zengin olacak okadar 5 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ne bu kalici nufus zirvaliklari.. isinize oyle geliyor ucuza insan calistiracaklar.. yok ara eleman eksikligi olusacakmis.. siz mutesebbis iseniz maliyet hesabi su bu yaparken elbetteki kar en fazla olsun derdine dusersiniz ama hani ver bakalim arti 2 bin fazlasi ile o zaman ulkede milyonlarca ara elaman var zaten calisacak.. derdiniz kar daha bi olsun.. sanki butun insanlar sizin sahsi kariniz icin calissin istiyorsunuz.. ozetle kapital duzen laflari bunlar.. egitim sektorunde de benzeri var .. isverenler sanki sahsi serceti icin sogortam yatiyor sukur diyip ( o da en alt kademeden ) ali veli patron zengin olsun diye 3 kurusa calissin istiyorlar. 5 kisi mi bosa cikti. al 4 ulke insani .bunu topluma yedirmeye calismak a baba zenginlerin medya eli ile sadece algi oyunu. 0 1 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Deprem sonrası hatay adiyaman cok ihya oldu yeniden inşaa edildi ya oralar da edilir. 0 0 Yanıtla
  • ?????? ??????:
    Önce Deprem bölgesindeki yerler I inşaa etsinler nekadarda severiz komşuları kendımizden çok maşallah ya 0 0 Yanıtla
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