Prof. Dr. Kerem Karabulut: Savaşın süresi uzadıkça dünya ekonomisi altüst olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. Kerem Karabulut: Savaşın süresi uzadıkça dünya ekonomisi altüst olacak

10.03.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut, Haberler.com'da Sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşı değerlendiren Karabulut, çatışmanın en az bir ay sürebileceğini söyledi. Savaşın uzaması halinde dünya ekonomisinin ciddi bir enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalabileceğini belirten Karabulut, Türkiye'nin ise özellikle turizm ve toplumsal dengeler açısından dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Kerem Karabulut, ABD-İsrail ve İran savaşının ekonomik ve siyasi sonuçlarını değerlendirdi. Savaşın uzaması durumunda petrol fiyatlarının artacağını belirten Karabulut, bunun küresel enflasyonu tetikleyebileceğini söyledi. Türkiye'nin ise turizm ve toplumsal huzur açısından dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE HER HALÜKARDA BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA"

Savaşın bölgesel dengeleri doğrudan etkilediğini belirten Karabulut, Türkiye'nin bu süreçte tamamen etkisiz kalmasının mümkün olmadığını söyledi. İran'ın Türkiye'yi doğrudan karşısına alarak yeni bir cephe açmasının kendi çıkarına olmayacağını dile getiren Karabulut, buna rağmen Türkiye'nin her halükarda çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Karabulut ayrıca savaşın sona ermesinde Türkiye'nin önemli bir rol oynayabileceğini de belirtti.

"SAVAŞIN SÜRESİ 1 AYDAN AZ OLMAYACAK"

Karabulut, mevcut askeri ve siyasi tabloya bakıldığında savaşın kısa sürede sona ermesini beklemediğini söyledi. Çatışmaların en az bir ay devam edebileceğini belirten Karabulut, savaşın süresi uzadıkça küresel ekonomide ciddi dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti. ABD'nin İran'a yönelik hamlelerinde Çin'in yükselişinin de etkili olduğunu savunan Karabulut, Washington yönetiminin bu adımlarla Çin'i dengelemeye çalıştığını ifade etti.

"PETROL FİYATLARI ARTARSA DÜNYA EKONOMİSİ SARSILIR"

Savaşın ekonomik sonuçlarına da değinen Karabulut, petrol fiyatlarında yaşanacak artışın tüm ürünlerin fiyatlarını etkileyeceğini söyledi. Bunun küresel ölçekte ciddi bir enflasyon baskısı yaratabileceğini belirten Karabulut, savaşın bir ya da iki aydan daha uzun sürmesi halinde dünyanın 1970'li yıllarda yaşadığı stagflasyon benzeri bir sürece girebileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK RİSK TURİZM VE TOPLUMSAL GERİLİM"

Türkiye açısından olası sonuçlara da değinen Karabulut, savaşın uzamasının özellikle turizm sektörünü olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin mezhep çatışmaları gibi hassas konular üzerinden provoke edilmeye çalışılabileceğine dikkat çeken Karabulut, bu nedenle Türkiye'nin hem ekonomik hem de toplumsal açıdan dikkatli bir politika izlemesi gerektiğini vurguladı.

Politika, Ekonomi, Finans, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Prof. Dr. Kerem Karabulut: Savaşın süresi uzadıkça dünya ekonomisi altüst olacak - Son Dakika

İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:23:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Kerem Karabulut: Savaşın süresi uzadıkça dünya ekonomisi altüst olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.