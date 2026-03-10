Prof. Dr. Kerem Karabulut: Savaşın süresi uzadıkça dünya ekonomisi altüst olacak

Prof. Dr. Kerem Karabulut, ABD-İsrail ve İran savaşının ekonomik ve siyasi sonuçlarını değerlendirdi. Savaşın uzaması durumunda petrol fiyatlarının artacağını belirten Karabulut, bunun küresel enflasyonu tetikleyebileceğini söyledi. Türkiye'nin ise turizm ve toplumsal huzur açısından dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE HER HALÜKARDA BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYA"

Savaşın bölgesel dengeleri doğrudan etkilediğini belirten Karabulut, Türkiye'nin bu süreçte tamamen etkisiz kalmasının mümkün olmadığını söyledi. İran'ın Türkiye'yi doğrudan karşısına alarak yeni bir cephe açmasının kendi çıkarına olmayacağını dile getiren Karabulut, buna rağmen Türkiye'nin her halükarda çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Karabulut ayrıca savaşın sona ermesinde Türkiye'nin önemli bir rol oynayabileceğini de belirtti.

"SAVAŞIN SÜRESİ 1 AYDAN AZ OLMAYACAK"

Karabulut, mevcut askeri ve siyasi tabloya bakıldığında savaşın kısa sürede sona ermesini beklemediğini söyledi. Çatışmaların en az bir ay devam edebileceğini belirten Karabulut, savaşın süresi uzadıkça küresel ekonomide ciddi dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti. ABD'nin İran'a yönelik hamlelerinde Çin'in yükselişinin de etkili olduğunu savunan Karabulut, Washington yönetiminin bu adımlarla Çin'i dengelemeye çalıştığını ifade etti.

"PETROL FİYATLARI ARTARSA DÜNYA EKONOMİSİ SARSILIR"

Savaşın ekonomik sonuçlarına da değinen Karabulut, petrol fiyatlarında yaşanacak artışın tüm ürünlerin fiyatlarını etkileyeceğini söyledi. Bunun küresel ölçekte ciddi bir enflasyon baskısı yaratabileceğini belirten Karabulut, savaşın bir ya da iki aydan daha uzun sürmesi halinde dünyanın 1970'li yıllarda yaşadığı stagflasyon benzeri bir sürece girebileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK RİSK TURİZM VE TOPLUMSAL GERİLİM"

Türkiye açısından olası sonuçlara da değinen Karabulut, savaşın uzamasının özellikle turizm sektörünü olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin mezhep çatışmaları gibi hassas konular üzerinden provoke edilmeye çalışılabileceğine dikkat çeken Karabulut, bu nedenle Türkiye'nin hem ekonomik hem de toplumsal açıdan dikkatli bir politika izlemesi gerektiğini vurguladı.