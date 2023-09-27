ABD'de geçtiğimiz ay aracında otururken polis kurşunuyla öldürülen 27 yaşındaki Eddie Irizarry için adalet çağrısı yapan kalabalık bir grubun eylemi ülkeyi deyim yerindeyse ayağa kaldırdı.
Dün akşam saatlerinde Irizarry'e kurşun sıkan polis memurunun serbest kalması sonrasında sokağa inen çoğunluğu gençlerden oluşan 20 kişilik bir grup çok sayıda mağazayı yağmaladı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Dünya › Protestoyla başladı yağmaya dönüştü! Apple mağazasına giren 20 kişilik grup ne var ne yok alıp kaçtı - Son Dakika