Putin, 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı! Batılı medya kuruluşları Rusya'dan çekiliyor - Son Dakika
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Putin, 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı! Batılı medya kuruluşları Rusya'dan çekiliyor

06.03.2022 07:35
Putin, 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı! Batılı medya kuruluşları Rusya'dan çekiliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 11. güne girilirken, Moskova yönetiminin aldığı karar Batı medyasını ülkeden çekilmeye mecbur bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna savaşına dair sahte bilgi yayanlara 15 yıl hapis cezasına onay vermesi sonrasında CNN, Bloomberg, BBC ve ZDF gibi birçok Batılı medya kuruluşu Rusya'da yayınlarını durdurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta, Batılı medya kuruluşlarını yanlış bilgi vermekle suçlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sahte bilgi yayımına 15 yıl hapis cezası getiren bir yasayı geçirdi.

KARARNAME SONRASI ÜLKEDEN ÇEKİLİYORLAR

ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere'deki çok sayıda uluslararası medya kuruluşu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçen ve savaşa ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamasının ardından, Rusya'daki çalışmalarını durduracağını açıkladı.

BBC: SAVAŞ HABERİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Rusya'daki yayınlarını dün askıya aldığını açıklayan İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin İcra Kurulu Başkanı Tim Davies, Rusya'nın söz konusu kararının, bağımsız gazetecilik sürecini suç haline getirdiğini belirtti. Davies, "Bu istenmeyen gelişmenin tüm sonuçlarını değerlendirirken, bize tüm BBC muhabirlerinin ve Rusya'daki destek personelinin çalışmalarını geçici olarak askıya almaktan başka seçenek bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, BBC Rusça servisinin, Rusya dışından çalışmaya devam edeceğinin altını çizen Davies, personel güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu ve sadece işlerini yaptıkları için çalışanları cezai kovuşturma riskine maruz bırakmaya hazır olmadıklarını kaydetti.

"Cesaretleri, kararlılıkları ve profesyonellikleri için hepsini takdir etmek istiyorum." diyen Davies, Ukrayna'daki ve dünyanın dört bir yanındaki BBC muhabirlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında haber yapmaya devam edeceğini bildirdi.

CNN'DEN KISA AÇIKLAMA

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "CNN, durum değerlendirmesi yaparken ve gelecekteki adımları konusunda çalışırken, Rusya'daki yayınlarını durduracaktır." ifadesi kullanıldı.

BLOOMBERG: NORMAL GAZETECİLİK YAPAMAYIZ

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait yaptığı açıklamada, büyük bir üzüntüyle Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını belirtti. Putin'in imzaladığı düzenlemenin "bağımsız gazetecileri içeri atmak için" tasarlandığını belirten Micklethwait, "Bu durum, Rusya'da normal gazetecilik yapmamızı imkansız hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

CBC: BAĞIMSIZ HABERCİLİK SUÇ SAYILIYOR

Kanada'nın resmi yayın kuruluşu CBC, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bağımsız haberciliği suç sayan yeni yasadan "oldukça endişe" duyulduğu açıklamasını yaptı. CBC'nin açıklamasında "Bu durum ışığında ve Rusya'daki gazetecilerimize ve çalışanlarımıza yönelik risk endişesi nedeniyle bu mevzuat netlik kazanırken Rusya'daki haberciliğimizi geçici olarak askıya aldık. Gazetecilerimiz olayların tüm unsurlarını Kanadalılara ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaştırmak için hayati bir iş yapıyor. Profesyonelliklerinden ve kararlılıklarından gurur duyuyoruz ve çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ALMAN ARD VE ZDF DE ÇEKİLDİ

ARD ve ZDF'den yapılan açıklamada, Rusya parlamentosunda kabul edilen düzenlemenin sonuçlarının değerlendirildiği ve Moskova ofisinden yayınların şimdilik askıya alındığı belirtildi. Açıklamada, iki kamu yayın kuruluşunun başka yerlerden Rusya ve Ukrayna'daki olaylar hakkında izleyicileri kapsamlı şekilde bilgilendireceği kaydedildi.

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Son Dakika Dünya Putin, 15 yıl hapis cezası getiren kararnameyi imzaladı! Batılı medya kuruluşları Rusya'dan çekiliyor - Son Dakika


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