Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor - Son Dakika
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Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor

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Putin\'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor
20.06.2025 19:13
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Putin\'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor
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Putin: (3. Dünya Savaşı ihtimali) Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da yürüttüğü savaşa ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HEM İSRAİL'LE HEM İRAN'LA TEMAS HALİNDEYİZ"

St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Putin, İsrail ile İran arasındaki ihtilaflar için bir çözüm bulunabileceğine inandığını söyledi. Putin, hem Tel Aviv ile hem de Tahran ile her gün temas halinde olduklarını belirtti.

Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor

İSRAİL'İN HAMANEY'E SUİKAST TEHDİDİ

Rus lider, İsrail'in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast tehdidine ilişkin ise, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" dedi.

"TÜM UKRAYNA BİZİM, RUS ASKERİN AYAK BASTIĞI YER BİZİM"

Putin, daha sonra ülkesinin Ukrayna'da yürüttüğü savaşa değindi. "Ukrayna'nın teslim olmasını istemiyoruz. Sahada gelişen gerçekliklerin tanınmasını istiyoruz" diyen Putin, sözlerine, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" ifadeleriyle devam etti.

Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor

"3. DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİ ARTIYOR"

Putin, 3. Dünya Savaşı ihtimali hakkında da "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda" ifadelerini kullandı.

"ÇİN İLE YENİ BİR DÜNYA DÜZENİNİ RESMİLEŞTİRİYORUZ"

Rusya ve Çin'in, yeni bir dünya düzeni oluşturmadığını söyleyen Putin, "Biz bunu sadece resmileştiriyoruz, çünkü bu değişim doğal bir şekilde ortaya çıkıyor." diye konuştu.

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Son Dakika Dünya Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Mevlut Emre:
    Turkiye sanayisinin guclendirirken silah üretimi yaparken chp liler silahmi yiyecez iha sihami yiyelim diye algı yapiyordu şimdi anladinizmi ne için lazım her şey yarın savaş geldimi o iki domatese bile hasret kalırsın akşama kadar huzurlu gezmeye kafelerde ben gecinemiyorum demeye benzemiyor bu isler 276 246 Yanıtla
    Mevlut Aslan:
    Hayırdır kardeş ülkeyi CHP mi yönetiyor. Savaş para ile olur. Silah ile olur tarım yoksa savaşi kazanamazssin bizim paramız pul olmuş. Komşu ülkelerde savaş olurken bizim ekonomimiz derin yara alıyor. Ya savaşa girsek ne oluruz. 10 4
    Sedat Dogan:
    Yav ne kadar boş konuşuyorsun CHP ne alaka 6 4
    Kuzey2020*:
    andaval diğer ülkeler silah füze üretirken gıdayı aksatmiyor luxu düşürmüyor beyni boşuna tasimayin 3 3
    Beşiktaş 1903:
    Laf söyledi bal kabağı 3 0
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    bundan sonra PUTİN ve reis dünyaya yün verecekler 125 131 Yanıtla
    Cahit Sertkaya:
    Koyun yünümü 8 2
    Cevo:
    Dünyaya yön veren tek ülke İngiltere arka planda ABD'de bunların maşası 5 0
    Beşiktaş 1903:
    Yw he hee 3 0
    Cevo:
    Dünyaya tek yön veren ülke arka planda İngiltere ABD'de bunların maşası 2 0
  • güneş güneş:
    GİŞAT HİÇ İYİ DEGİL HER GECEN GÜNLER ARANACAK DÜNYA TOPLUMU AZDI BAŞTA YAHUDİ MİLLETİ SONUMUZ HİÇ İYİ DEGİL 192 7 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    PUTİN aslen Türk’tür zaten putin abi ne dediyse yapar 60 60 Yanıtla
  • Bandit OneUp:
    Akıllı adam vesselam Putin! Türkiye değerini biliyor olmalı.. ? Bak,bu adam dan sonra başınıza bela Stalin gibi bir yaratık gelecek Rusya'nın başına ve Türkiye biran önce batıyı hep birlikte nasıl yok ederiz diyerek birleşmeleri gerekir. 50 30 Yanıtla
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