Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da yürüttüğü savaşa ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Putin, İsrail ile İran arasındaki ihtilaflar için bir çözüm bulunabileceğine inandığını söyledi. Putin, hem Tel Aviv ile hem de Tahran ile her gün temas halinde olduklarını belirtti.
Rus lider, İsrail'in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast tehdidine ilişkin ise, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum" dedi.
Putin, daha sonra ülkesinin Ukrayna'da yürüttüğü savaşa değindi. "Ukrayna'nın teslim olmasını istemiyoruz. Sahada gelişen gerçekliklerin tanınmasını istiyoruz" diyen Putin, sözlerine, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerin ayak bastığı yer bizim" ifadeleriyle devam etti.
Putin, 3. Dünya Savaşı ihtimali hakkında da "Bundan ötürü endişe duyuyorum, ihtimali artıyor. Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda" ifadelerini kullandı.
Rusya ve Çin'in, yeni bir dünya düzeni oluşturmadığını söyleyen Putin, "Biz bunu sadece resmileştiriyoruz, çünkü bu değişim doğal bir şekilde ortaya çıkıyor." diye konuştu.
Son Dakika › Dünya › Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (21)