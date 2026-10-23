Putin, ABD temsilcisiyle temasında Ukrayna ile kalıcı barışa hazır olduklarını söyledi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile anlaşmaya hazır olduklarını belirterek, geçici bir ateşkes yerine kalıcı bir barış anlaşması ve her iki ülkenin güvenliğinin sağlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin toprak kaybını kabullenmeye hazır olduğuna yönelik beyanlarını yorumlayan Putin, Rusya'nın kontrolüne geçen bölgelerin tarihi açıdan Rus toprağı olduğunu dile getirdi. Söz konusu alanlarda yaşayan halkın sandığa giderek önce bağımsızlık, ardından Rusya ile birleşme yönünde tercih kullandığını savunan Putin, herhangi bir toprak kaybından bahsetmenin doğru olmadığını belirtti.

Avrupa ülkelerindeki Rusya karşıtı söylemleri bir tür 'siyasi şizofreni' olarak nitelendiren Putin, Rusya'yı cephede stratejik yenilgiye uğratmanın gerçekçi olmadığını ifade etti. Kiev yönetiminin vatandaşlarını sokaklardan toplayarak zorla cepheye sürdüğünü ve bu durumun ordu motivasyonunu düşürdüğünü kaydeden Putin, Ruslar ile Ukraynalıların esasen tek bir halk olduğunu savundu. Rus lider, özel askeri operasyonun bütün hedeflerine ulaşacağını vurgulayarak, Ukrayna ile anlaşmaya da hazır olduklarını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile St. Petersburg'da gerçekleştirdiği temasa da değinen Putin, müzakere sürecine ilişkin mesajlar verdi. Görüşmelerde üçlü temasların yeniden başlatılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Putin, çatışmaların geçici süreyle durdurulması yerine nihai bir barış anlaşmasına varılması gerektiğini, bu görüşmelerin temel amacının barışın ardından hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın güvenliğini temin etmek ve Avrupa güvenlik mimarisini ele almak olacağını kaydetti.