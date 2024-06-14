Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim - Son Dakika
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Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2 yılı aşkın süredir devam ederken Putin'den sürpriz bir ateşkes çıkışı geldi. Ukrayna'nın NATO'ya dahil olma fikrinden vazgeçmesi ve 4 bölgeden askerlerini çekmesi durumunda barış görüşmelerinin başlayacaklarını ifade eden Putin, ''Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Şartlar çok basit. Bunu derhal yapacağız'' dedi.

14.06.2024 14:45  Güncelleme: 15:29
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24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna- Rusya savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

"ÇATIŞMALARI SONLANDIRMAYI TEKLİF EDİYORUZ"

İsviçre'de yapılması planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği barış konferansının arifesinde açıklamalarda bulunan Putin, "Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

4 BÖLGEYİ SAYIP "DERHAL ÇEKİLİN" DEDİ

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olma hevesini bırakması ve Ukrayna'nın 4 bölgeden askerlerini çekmesi durumunda barış görüşmelerinin başlayacağını ve ateşkes ilan edileceğini söyleyen Putin, "Şartlar çok basit" dedi. Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgesinden çekilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"UKRAYNA ORDUSUNUN GÜVENLİ ŞEKİLDE GERİ ÇEKİLMESİNİ GARANTİ EDECEĞİZ"

Ukrayna'nın çekilme kararı alması ve NATO'ya katılma planlarından vazgeçtiklerini resmen "duyurur duyurmaz" aynı dakikada ateşkes ve müzakerelere başlama emrinin geleceğini de belirten Putin, "Tekrar ediyorum, bunu derhal yapacağız. Doğal olarak eş zamanlı olarak Ukrayna birliklerinin ve oluşumlarının engelsiz ve güvenli bir şekilde geri çekilmesini garanti edeceğiz" ifadesini kullandı.

Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, bunu derhal yapacağız

UKRAYNA'DAN JET YANIT GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarına Ukrayna'dan çok hızlı bir yanıt geldi. Ukrayna adına açıklamayı yapan isim ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Podolyak oldu. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Podolyak Putin'in amacının İsviçre'deki zirve öncesinde gündemi ele geçirmek olduğunu söyledi.

"PUTİN'İN KOŞULLARI UKRAYNA'NIN YENİLGİYİ KABUL ETMESİ"

Reuters'ın "son dakika" ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda Podolyak, "Putin'in açıklaması ile Ukrayna'nın tutumu arasında uzlaşma imkanı yok. Putin'in koşulları Ukrayna'nın yenilgiyi kabul etmesi ve egemenliğinden vazgeçmesi anlamına gelir" dedi.

BU HAFTA ZİRVE DÜZENLENECEK

Bu hafta İsviçre'de 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katılacağı bir zirve düzenlenecek. Zirvede Rusya-Ukrayna savaşındaki toprak konularına değinilmesi beklenmezken Ukrayna'daki gıda güvenliğinin ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin de davetliler arasında olduğu zirveye Rusya davet edilmezken, Kremlin Rusya'nın temsil edilmediği bir toplantının başarıya ulaşmayacağını duyurmuştu.

Putin, ateşkes için Ukrayna\'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim

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Son Dakika Dünya Putin, ateşkes için Ukrayna'ya 2 şart sundu: Şartlar çok basit, hemen talimat vereceğim - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hakan Erkmen: Helal olsun şu adama vatan millet sevgisini örnek almamız gerek kendi halkı için toprak bütünlüğü için yapmayacağı şey yok 15 9 Yanıtla
  • Özgür Kiday: Bedeli ağır olacak Putin Bey 1 14 Yanıtla
  • oskaryangin null: putin resmi olarak yenilgidir neye hizmet bu düşüncen 1 5 Yanıtla

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