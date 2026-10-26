Putin, Avrupa'daki protestolarda Rusya'nın kışkırttığı suçlamasını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Putin, Avrupa'daki protestolarda Rusya'nın kışkırttığı suçlamasını reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Putin, Avrupa\'daki protestolarda Rusya\'nın kışkırttığı suçlamasını reddetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'daki gösterileri Rusya'nın kışkırttığı suçlamasını reddetti. Putin, protestoların Avrupa ülkelerinin kendi politika hatalarından kaynaklandığını ve liderlerin sorumluluk almak yerine başka ülkeleri suçladığını söyledi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa'daki protestoların nedeni yönetimlerin kendi hataları" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke basınına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Putin, Avrupa'daki eylemler konusunda, Rusya'nın 'protestoları kışkırttığı' suçlamalarına tepki gösterdi. Putin, "Avrupa'daki kitlesel gösterileri bizim kışkırttığımızı söylemek aşırıya kaçmak. Avrupa ülkelerindeki yöneticiler yaşanan sorunların sorumluluğunu üstlenmek yerine başka ülkeleri suçluyor. Bu, bazı Avrupalı liderlerin zayıflığını ve yaşananlardan sorumluluk alamadıklarını gösteriyor. Protestolar, Avrupa ülkelerinin kendi politikalarındaki hatalardan kaynaklanıyor. Bazı göçmenler uzun yıllardır yaşadıkları ülkelerin dilini konuşamıyor. Avrupa ülkelerinin Orta Doğu'ya yönelik politikaları da bölgeden gelen göçmenlerin tepkilerini etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik enerji politikalarına da değinen Putin, ülkesinin Avrupa'ya enerji kaynakları tedarik etmeyi hiçbir zaman reddetmediğini bildirdi. Putin, petrol, doğal gaz, kömür ve uranyum gibi Rus enerji kaynaklarını satın almama kararının Avrupa ülkeleri tarafından alındığını hatırlatarak, "Onlar vazgeçti ve halen Rusya'dan almaya devam ettikleri ürünlerden de vazgeçme planları yapıyorlar. Bazı yabancı şirketler de Avrupa hükümetlerinin baskısıyla Rusya pazarından ayrılmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Vladimir PutinPolitikaRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Sedat Peker’le fotoğrafı gündem olmuştu Üşümezsoy’dan dikkat çeken sözler Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
10:02
Yeni takımında da kabus sürüyor Çağlar yine sakatlandı
Yeni takımında da kabus sürüyor! Çağlar yine sakatlandı
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:22:57. #7.12#
SON DAKİKA: Putin, Avrupa'daki protestolarda Rusya'nın kışkırttığı suçlamasını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei