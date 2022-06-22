Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen askeri okul mezuniyet törenine katıldı. Burada başkomutan sıfatıyla bir konuşma yapan Putin, Rus ordusunu modernize ederek güçlendireceklerini söyledi.
S-500 hava savunma sistemlerinin ordu birliklerine teslimatının başladığını belirten Putin, "Nükleer Sarmat füzeleri ile dünyada rakipsiz bir güce sahip olacağız" dedi.
Ruslar 24 nükleer başlık taşıyan tek bir sarmat füzesini engellemek için 500 uçaksavar füzesi gerektiğini öne sürüyor. Sarmat füzesi nisan ayında başarıyla test edilmişti. Putin; Sarmat füze sistemlerinin de aralarında bulunduğu pek çok yeni silahı 'yenilmez' olarak nitelendiriyor.
Son Dakika › Dünya › Putin'den Batı'ya nükleer başlıklı Sarmat füzesi tehdidi: Yıl sonunda hizmete girecek - Son Dakika