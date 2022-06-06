Putin'den gözdağı: Batı, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik ederse daha önce dokunulmamış hedefleri vururuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımını sürdürdüğü bu günlerde; Rus devlet televizyonu Russia 1'e röportaj verdi.

"SİLAHLARIMIZI VURMADIĞIMIZ HEDEFLERİ VURMAK İÇİN KULLANACAĞIZ"

Putin, Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik etmesi halinde, Moskova'nın daha önce dokunulmamış hedefleri vuracağını söyledi;

"Uygun sonuçları çıkaracağız ve silahlarımızı daha önce vurmadığımız hedefleri vurmak için kullanacağız."

"ÇATIŞMAYI UZATMAK İSTİYORLAR"

Putin ayrıca; Kiev'e yeni silah teslimatlarının çatışmayı uzatmayı amaçladığını belirtti.

BATI'NIN TEDARİK ETTİĞİ TANKLAR VURULDU

Öte yandan Rusya, haftalar sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Moskova yönetimi, saldırıda Avrupa tarafından tedarik edilen tankların tutulduğu alanın hedef alındığını iddia ederken, Ukrayna ise roketlerin hiçbir tankın yer almadığı tren onarım tesisini vurduğunu söyledi. Saldırının ardından şehrin üzerinde siyah dumanlar yükseldiği görüldü. Saldırıda en az bir kişinin zarar gördüğü belirtildi. Rus birlikleri, Ukrayna'nın kuzeyindeki Donbas bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte başkent Kiev büyük ölçüde saldırılardan kurtulmuştu. Kentte hayat yavaş yavaş normale dönerken, barlar ve kafeler yeniden açıldı ve halk da sokaklara dönmeye başladı. Ancak Cumartesi günkü saldırıyla birlikte bu görüntü ortadan kalktı.

FÜZELERİN HEDEF ALDIĞI FABRİKA MÜHÜRLENDİ

Rus seyir füzeleri, kentin doğusundaki iki bölgeyi hedef aldı. Sosyal medyada patlamaları gösteren bazı videolar da paylaşıldı. Füzelerin hedef aldığı bölgelerden birinde hayat normal akışında devam etti. Hedef alınan fabrika mühürlendi ancak etrafındaki işletmeler işlerine devam etti; belediye otobüsleri de bölgede yolcu indirmeyi sürdürdü. Moskova'nın iddiasına göre saldırıda, Avrupa'nın gönderdiği tanklar ve zırhlı araçların tutulduğu alan bombalandı. Kiev bu iddiayı, "açık yük vagonları ile tahıl arabalarının" onarımlarının yapıldığı bir bakım tesisinin hedef alındığı gerekçesiyle reddetti.