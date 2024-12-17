Putin\'den korkan Avrupa ülkesinde çocuklara silah eğitimi verilmeye başlandı

Dünya

Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından komşu ülke Polonya, kendince bir dizi güvenlik önlemi almaya çalışıyor. Daha önce Polonya ordusu, sivillere yönelik "Ordu ile Eğitim" kursu vermişti. Polonya hükümeti bu kez okullarda silah eğitimini zorunlu hale getirdi. Bu anlamda Polonya, okul çocuklarına ateşli silah eğitimi verilmesini zorunlu kılan ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu.

ALTYAPI DURUMLARINA GÖRE DEĞİŞECEK

Bu eğitimlerde, tabanca, hava tüfekleri, küçük silah replikaları ve sanal lazer atış poligonları kullanılacak. Programın uygulama takvimi, okulların altyapı durumlarına göre değişiklik gösterecek.

KURSLARA YOĞUN TALEP VAR

Polonya'da ateşli silahların kullanımına yönelik eğitim veren "PM Shooter" isimli şirket de, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından daha önce eline silah almayan bir çok kişinin kurslara katılmak üzere kendilerine başvurduğunu duyurmuştu.