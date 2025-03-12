Putin\'den mesajlarla dolu fotoğraf

ABD ile Ukrayna heyetleri arasında dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen görüşmenin sonunda, Kiev hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

TOP ARTIK RUSYA'DA

ABD heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Topun Rusya'da olduğunu" söyledi. Başkan Donald Trump da "Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda. Umarım ateşkesi sağlayabiliriz" dedi.

PUTİN'DEN OPERASYONLARA DEVAM MESAJI: ASKERİ ÜNİFORMA GİYEREK KURSK'U ZİYARET ETTİ

Rusya'nın ateşkes teklifine vereceği yanıt merakla beklenirken Devlet Başkanı Vladimir Putin'den operasyonlara devam mesajı geldi. Putin, askeri kamuflaj giyerek Ukrayna'nın elinden geri almak için operasyonları hızlandırdıkları Kursk bölgesine gitti. Bölgedeki bir askeri harekat merkezini ziyaret eden Putin, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan brifing aldı.

"GÖREVİMİZ DÜŞMANI MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE YENMEKTİR"

Putin, burada yaptığı açıklamada, "Görevimiz, Kursk bölgesinde bulunan düşmanı mümkün olan en kısa sürede yenmektir. Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

KURSK'TA SON DURUM

Ukrayna'da barışı sağlamayı vadeden Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinden sonra gündeme gelen Kiev ile olası müzakereler öncesinde Rusya, Kursk bölgesinde kaybettiği yerleri hızlı bir şekilde geri almaya başladı.Kursk bölgesinde geçen yıl aralık ve bu yıl ocak ayında 8 yerleşim yerini geri alan Rus ordusu, şubatta 5 yerleşim birimini Ukrayna ordusundan kurtardı. Böylece Ukrayna ordusunun bölgeye girdiği 6 Ağustos'tan bu yana Rus ordusu 49 yerleşim birimini kurtarmış oldu. Son olarak Rus ordusunun henüz tam kontrolü sağlamasa da Suca şehir merkezine girdiği duyuruldu. Halihazırda Ukrayna ordusunun kontrolünde 300 kilometrekareden çok daha az bir alanın kaldığı ifade ediliyor.

KARŞILIKLI BİNLERCE ASKER KAYBI

Rusya Savunma Bakanlığına göre, bugüne kadar Kursk bölgesinde Ukrayna ordusu 66 bin 810 askerini kaybetti. Bölgede Ukrayna'ya ait 392 tank, 314 piyade muharebe aracı, 275 zırhlı personel taşıyıcı, 2 bin 191 zırhlı araç, 2 bin 411 otomobil, 545 top, ABD yapımı HIMARS ve MLRS dahil 52 çok namlulu roketatar, 26 hava savunma füze sistemi başta olmak üzere pek çok silah imha edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Kursk'ta Rusya'nın yaklaşık 15 bin askerini kaybettiğini savundu. Ancak her iki tarafın da açıkladığı asker kayıpları taraflarca doğrulanmadı.