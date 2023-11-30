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Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın - Son Dakika

Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın nüfus sorununa değinmeye devam ediyor. Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde Rusya halkına seslendi. Putin yaptığı açıklamada, "Ninelerimizin ve onların annelerinin döneminde 7-8 çocuklu aileler olurdu. Haydi, bu harika geleneği yeniden canlandıralım" diyerek geçmişe göndermede bulundu.

30.11.2023 - 15:59,  Güncelleme: 16:31
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın nüfus sorununa değinerek "Ninelerimizin ve onların annelerinin döneminde 7-8 çocuklu aileler olurdu. Haydi, bu harika geleneği yeniden canlandıralım" sözleriyle halkına çocuk yapın çağrısında bulundu.

SONUÇLAR BEKLEDİĞİ GİBİ GELMEDİ

Rusya Devleti yıllardır nüfusu arttırmak ve gençleştirmek için politikalar geliştiriyor. Ulusal Demografi Projesi adı altında çocuk yapan ailelere sosyal yardım desteği ailelere manevi destek, fakat bu politikaların sonucu Putin'in beklediği gibi gelmedi.

Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın

"NİNELERİMİZ GİBİ 7-8 ÇOCUK YAPIN"

İstediği sonucu elde edemeyen Putin çocuk yapmaları için Rusya halkına seslendi, "Bundan birkaç kuşak önce, ninelerimizin ve onların annelerinin döneminde 7-8 çocuklu aileler olurdu. Haydi, bu harika geleneği koruyalım ve yeniden canlandıralım! Kalabalık aileler ve çok çocukluluk, Rusya'nın bütün halkları için olağan bir norm ve hayat tarzı haline gelmelidir" diyerek açıklamalarda bulundu.

Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin'den Rus halkına çağrı: 7-8 çocuk yapın - Son Dakika
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