Putin'den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki - Son Dakika
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Dünya

Putin'den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki

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Moskova'da düzenlenen etkinlikte bir Türk gazetecinin ülkemizdeki enflasyonun yüzde 80 seviyesinden yüzde 50'lere düştüğünü söylemesi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin skandal bir tepki verdi. Putin'in "Yüzde 50'ye mi indi? Harika! Daha önce yüzde 80'lerdeydi, tebrik etmek lazım Türk ekonomi kurmaylarını" sözlerinin ardından Rus bürokratların alaycı gülüşleri dikkatlerden kaçmadı.

06.12.2024 12:44  Güncelleme: 13:20
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Rusya'da düzenlenen uluslararası yatırımcı etkinliğinde açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı ülkelerin güvenilir olmadığına dikkat çekerek, ekonomideki istikrar tablosunu sürdüreceklerini yineledi.

TÜRKİYE İÇİN SKANDAL İFADELER

Panelde en dikkat çeken anlardan biri de Türkiye ekonomisi üzerine Putin'e sorulan soru oldu. Suriye'de taraflar arasında yaşanan gerilimde Türkiye ve Rusya'nın farklı aktörleri desteklemesi nedeniyle artan gerilimin ardından Putin, Türkiye ekonomisine yönelik skandal ifadeler kullandı.

ALAYCI GÜLÜŞLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Bir Türk gazetecinin Türkiye'deki enflasyonun yüzde 80 seviyesinden 50'lere düştüğünü ifade etmesi üzerine Putin, "%50'ye mi indi? Harika! Daha önce yüzde 80'lerdeydi, tebrik etmek lazım Türk ekonomi kurmaylarını…" ifadelerini kullandı. Putin'in bu sözleri sırasında panele katılan Rus ekonomi kurmaylarının alaycı gülüşleri dikkatlerden kaçmadı.

PUTİN'İN BU İLK SKANDALI DEĞİL

Vladimir Putin, son olarak nisan ayında yaptığı bir ekonomi konuşmasında, sürdürülen ekonomik politikalarda faiz ve enflasyon dengesinin korunması gerektiğini belirterek, aksi halde Türkiye ile aynı durumu yaşayabileceklerini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Merkez Bankası başkanı ile temastayım. Kredi hacmimiz artıyor ve gidişat iyi. Ancak merkez bankasına göre enflasyon tehdidi hala devam ediyor. Her halükarda ekonomiyi kredilendirme hacmini destekleme ve enflasyonla mücadele arasındaki dengeyi koruyabiliyoruz. Eğer başka bir yol izlenirse, bazı komşularımızda olduğu gibi çift haneli enflasyonda faiz oranlarını defalarca kez artırmamıza rağmen hala aynı şekilde devam eden bir durum ortaya çıkabilir. Bu meseleyle başa çıkamıyorlar. Kimi kastettiğimi tahmin edersiniz, mesela Türkiye'deki dostlarımız..."

Putin\'den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki

Vladimir Putin, Politika, Ekonomi, Moskova, Türkiye, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Ahmet Özdoğan:
    niye alaycı olsun adam doğru söylemiş tebrik etmiş işte. Böyüüüüüük başarı demiş 73 10 Yanıtla
  • Osman A:
    Sen kendi işine bak Putin.Senin ne olacağın belli değil daha,ahkam kesme. 16 59 Yanıtla
  • Ömer Kestek:
    Ağam bizimle eğlenirrrrr 58 7 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Akepelilere gelsin. Hala tapıyorlar krallarına 43 17 Yanıtla
  • Çetin Çelik:
    Adam doğruları söylemiş Rusya 2/3 yıldır savaşta ekonomileri bizden çok daha iyi Bizim başımızda hırsız var 44 13 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    adam doğru söylemiş yanlış bir şey yok ki bunda olanı söylemiş 47 5 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Adamlar savaşta enflasyonu %7.9 akıl tutulması yaşamamak elde değil ne yaptınız güzelim ülkeme nasıl batırdınız. 34 7 Yanıtla
  • Uğur Sel:
    Rusyadayım şuan, adam doğru söylüyor, iyi de yapmış. 38 2 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    dunya da inanan kalmadi ki. 28 1 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    Şakacı :) 18 2 Yanıtla
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