Putin'e ağır darbe! İşgalin kilit ismi Albay Alexei Sharov, Ukrayna kenti Mariupol'da öldürüldü - Son Dakika

Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Dördüncü haftasına girilen savaşta Rusya'nın hedeflerinin gerisinde kaldığı ve beklediğinin çok üzerinde asker kaybı yaşadığı dile getiriliyor.

MARİUPOL'UN ELE GEÇİRİLMESİ ADINA KRİTİK BİR İSİMDİ

Putin'in Ukrayna ile savaşının başlamasından bu yana 15. üst düzey komutanını kaybettiği bildirildi. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Rus Albay Alexei Sharov 200 binden fazla kişinin mahsur kaldığı Ukrayna kenti Mariupol'da öldürüldü. Sharov'un Rusya'nın son derece önemli gördüğü kente ele geçirmek için kritik bir role sahip olduğu belirtiliyordu.

HABERİ UKRAYNA ORDUSU VERDİ

Ukrayna ordusu subayı Anatoliy Stefan, Rusya Deniz Piyadeleri'ne bağlı 810. Zhukov Tugayı'nın komutanı olan Sharov'un ölümünü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sharov'un ölümü, 45. Mühendislik Alayı Komutanı Albay Nikolay Ovcharenko'nun ölümünün ardından geldi. Ukrayna ordusu daha önce de Tümgeneral Vitaly Gerasimov, Tümgeneral Andrei Kolesnikov, Tümgeneral Andrei Sukhovetsky ve Korgeneral Andrei Mordvichev'i cephede öldürmüştü.

SAVAŞTA KAÇ RUS ASKERİ ÖLDÜ?

Pentagon savaşta 7 bin Rus askerinin öldüğünü tahmin ediyor. Ukrayna tarafının iddiasına göre ise bu sayı 14 binin üzerinde. Rusya Savunma Bakanlığı, 'özel askeri operasyon' olarak adlandırdığı bu işgalde 498 askerin öldüğünü açıklamıştı.

RUS GAZETESİNİN HABERİ GÜNDEM YARATMIŞTI

Fakat bu veri 2 Mart tarihli ve o tarihten sonra hiç güncellenmedi. Dün Kremlin'e yakınlığı ile bilinen Komsomolskaya Pravda gazetesi internet sayfasında Rus ordusunun kayıplarını açıklayarak bir tartışma başlatmıştı. Rus gazetesi 9 bin 861 askerin öldüğünü, 16 bin 153 askerin yaralandığını duyurmuştu. Ancak söz konusu haber kısa süre içinde siteden kaldırılmıştı. Gazetenin editörü Vladimir Sungorkin BBC'ye yaptığı açıklamada bunun bir siber saldırı sonucu habere eklendiğini ve gazetenin konuyla ilgili bir açıklama yapacağını açıklamıştı.