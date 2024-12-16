Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü - Son Dakika
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Dünya

Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü

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Rusya, Ukrayna ile kanlı çatışmalarına devam ederken, bölgede çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin öldüğü öne sürüldü. Yaşanan kazanın dil engelinin bir sonucu olduğu kaydedildi.

16.12.2024 06:43
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU), Kursk bölgesindeki Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

KUZEY KORELİLER HEDEFİ ŞAŞIRDI

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesinin yankıları sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı'ndan (DIU) flaş bir iddia geldi. DIU'dan yapılan açıklamada, Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşan Çeçen Akhmat birliklerine "dost ateşi" açması sonucu 8 Çeçen askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan kazanın Rusya ve Kuzey Kore birlikleri arasındaki dil engelinin bir sonucu olduğu kaydedilen açıklamada, bu engelin cephede zorluklara neden olmaya devam ettiği vurgulandı.

ÇEÇEN VE KUZEY KORE BİRLİKLERİ RUSYA'NIN YANINDA SAVAŞIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle ön plana çıkan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'a bağlı birliklerin Rus ordusunun yanında Ukrayna'ya karşı savaştığı biliniyor. Kuzey Kore'nin de Rusya'ya destek için yaklaşık 12 bin askerini cepheye gönderdiği belirtiliyor.

KUZEY KORE'NİN DAHLİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu. Beyaz Saray'dan da aynı gün yapılan açıklamada Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.

Putin\'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü

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Son Dakika Dünya Putin'e destek için gelen askerler dost birliğe ateş açtı: 8 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emre Sunay:
    Saçma sapan bir anlaşmanın sonucu böyle olur işte. 21 6 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    soğuk ortamda votkayı fazla kaçırınca oluşan doğal sonuç 16 4 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Manyaklar 10 4 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    ghbe rusia 8 1 Yanıtla
  • Mert kursun :
    dost kazığı bu heralde 2 1 Yanıtla
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