Putin'e karşı savaşmak için Ukrayna'ya gelen Japon askerden dünyaya mesaj - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan üzücü bilgiler kadar ilginç bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son olarak Japon bir vatandaşın, Ukrayna'ya destek için savaşa katılması şaşkınlık yarattı.

BAŞKA ÜLKELERDEN DE GİDENLER VAR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birçok ülkede Ruslara karşı ülkenin savunmasına destek olmak isteyen binlerce gönüllüyü harekete geçirdi. Bu amaçla Gürcistan, Kanada, Hindistan, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkenin vatandaşları Ukraynalılara yardımcı olmak için bu ülkeye gitti.

CNN TÜRK ekibinden Samet Güner ve Caner Emre Kınacı, Ukrayna'nın mülteci merkezi haline gelen Lviv'de bir Japon asker ile konuştu. İsmini vermeyen asker, Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katıldığını ve ülkenin güneyinde savaşa gideceğini söyledi.