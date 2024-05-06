Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Dünya

Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı

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Rusya - Ukrayna savaşı sürerken Putin nükleer kartını masaya sürdü. İngiltere ve Fransa'dan peş peşe gelen tehditler sonrası Kremlin harekete geçti. Nükleer silah senaryolarını tatbik etme emri alan Rusya Savunma Bakanlığı silahların hazırlanması ve konuşlandırılmasına yönelik tatbikatlar gerçekleştirecek.

06.05.2024 13:03  Güncelleme: 13:23
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "düşmanları caydırmak" amacıyla Ukrayna yakınlarındaki birliklere nükleer silah senaryolarını tatbik etme emri verdi. Savunma Bakanlığı, askeri tatbikatların nükleer silahların hazırlanması ve konuşlandırılmasına yönelik tatbikatları da içereceğini iddia etti. Bakanlık, tatbikatların bazı Batılı yetkililerin Rusya'ya yönelik provokatif açıklamalarına ve tehditlerine yanıt olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

KÜBA FÜZE KRİZİNDEN BİLE KÖTÜ

İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son haftalarda Rusya'ya ilişkin tehditkar sözlerinin Rusya'yı harekete geçirdiği belirtiliyor. RIA haber ajansına konuşan Rus diplomat Grigory Mashkov, "Şu anda açık bir çatışma aşamasındayız ve bunun doğrudan bir silahlı çatışmayla sonuçlanmayacağını umuyorum" dedi. Mashkov, 1962 Küba Füze Krizi'nden bu yana ilişkilerde görülen en kötü çöküşün yaşandığını ve Moskova'nın caydırıcı olarak tüm füze cephaneliğini artırmak zorunda kalacağını söyledi.

RUSYA FÜZE CEPHANELİĞİ OLUŞTURUYOR

Mashkov, potansiyel bir düşmanın Rusya'nın gücünü test etmesini engellemek için füze cephaneliği oluşturmak da dahil olmak üzere ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek için daha fazla adım atılması'nın gerekli olacağını ekledi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'ne göre Rusya, 2024'te gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7,1'ini, yani toplam hükümet harcamalarının üçte birinden fazlasını askeriyeye harcayacak.

Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı

MACRON'UN SÖZLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Rusya'nın nükleer söyleminin tırmanması, Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etme yönünde haftalardır daha belirgin tehditlerinin ardından geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz günlerde The Economist'e, eğer işler zorlaşırsa Ukrayna'da devreye gireceklerini söylemişti. Perşembe günü yayınlanan röportajda, "Hiçbir şeyi göz ardı etmiyorum, çünkü hiçbir şeyi göz ardı etmeyen biriyle karşı karşıyayız" demişti.

FRANSA UKRAYNA'YA ASKER GÖNDEREBİLİR

Putin, Şubat ayında Macron'u Fransa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda bu birliklerin 1812'de işgal sonrası büyük kayıplarla sonuçlanan Napolyon Bonapart'ın Büyük Ordusu ile aynı kaderi paylaşacakları konusunda uyarmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Cameron da Kiev'de gazetecilere, Ukrayna'nın Rusya topraklarına ateş etme ve daha önce sadece Ukrayna içinde Storm Shadow füzelerini ateşleme zorunluluğunu kaldırma da dahil olmak üzere İngiltere tarafından sağlanan füzeleri uygun gördüğü şekilde kullanabileceğini söylemesinin ardından Rusya'dan kınama aldı .

PESKOV UYARDI

Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, yapılan yorumların tüm Avrupa güvenlik sistemini tehlikeye atabileceğini söyledi ve Batı'dan algılanan tehditleri kınarken Macron'un adını özellikle zikretti. Peskov cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, "Macron'un açıklaması çok önemli ve çok tehlikeli" demişti. Peskov, "Resmi açıklamalarda gerilimi tırmandırmaya yönelik tehlikeli bir eğilim görüyoruz. Bu da kaygılarımızı artırıyor' diye eklemişti.

Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı

Vladimir Putin, Kremlin, Ukrayna, Fransa, Rusya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: amerika bunları bir birine vurdurup çekirdek çitleyerek izliycek 10 2 Yanıtla
    ferhat eser: amerikaya hiç bir şey olmaz kardeşim amerika yıkılırsa dünya yıkılır rahat ol 0 2 serkan Abasar: en zararlı amerika çıkacak bu dalaşmalardan dolayı dolar yükseliyor ama paraşütsüz :) 1 0
  • İbrahim ozturk: fransa ya bak hele büyümüşte şekil yapıyor 6 0 Yanıtla
  • ahmet demir: amerika avrupanın sırtından rusyayı zayıflatıp yeme çabasında bence boğazında kalır savaşın şakası olmazzz nükleer var 4 0 Yanıtla

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