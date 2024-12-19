Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum - Son Dakika
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Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum

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Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmediği yönündeki soruya "Sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum. Bölgedeki durumu mutlaka görüştük" yanıtını verdi. Suriye'de esas kazananın İsrail olduğunu da ifade eden Putin "Mevcut durumdan en çok yararlanan onlar oldu" dedi.

19.12.2024 15:29
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Suriye'de silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından ülkesinden kaçan Beşar Esad'a kucak açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bölgedeki gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE'DE ASLA YENİLGİYE UĞRAMADIK"

Rusya'nın Suriye'de yenilgiye uğramadığını belirten Putin, Suriye'ye 10 yıl önce terörist gruplarını yok etmek için girdiklerini söyleyerek, "Genel olarak hedefimize ulaştık. Esed rejimi birlikleriyle ile çatışan gruplar bile değişti. Avrupa ülkeleri ve ABD, bu gruplarla ilişki kurmak istiyor. Eğer bu gruplar terör örgütleri ise neden bunu yapmak istiyorsunuz? Onlar değişti demek. Bu da hedeflere ulaşıldığı anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

"HALEP'E 350 MUHALİF SAVAŞÇI GİRDİ"

Suriye'deki muhalif güçlerin hızlı ilerlediğine işaret eden Putin, "Halep'e 350 muhalif savaşçı girdi, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birlikler ise savaşmadan geri çekildi, kendi pozisyonlarını patlattı ve gitti. Benzer durum tüm Suriye'de yaşandı." dedi.

"4 BİN İRAN YANLISI SAVAŞÇIYI TAHRAN'A GÖTÜRDÜK"

İran'ın eskiden kendi birliklerini Suriye'ye ulaştırma konusunda Rusya'dan yardım istediğini anlatan Putin, "Şimdi ise onlar (İranlılar) bu birliklerin Suriye'den çıkarılmasını bizden istedi. Hmeymim hava üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a götürdük. İran yanlısı grupların bir kısmı savaşmadan Lübnan'a, diğer kısmı da Irak'a gitti." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki durumun "basit olmadığını" kaydeden Putin, bu ülkede barış ve istikrarın sağlanacağı umudunu paylaşarak "Suriye'deki durumu kontrol altında tutan tüm gruplar ve bölge ülkeleri ile temasları sürdürüyoruz. Bunların birçoğu, üslerimizin Suriye'de kalmasından yana. Bunu düşüneceğiz. Ülkedeki durumu kontrol eden ve gelecekte kontrol edecek siyasi gruplarla ilişkilerin ne yönde ilerleyeceği konusunda karar vermeliyiz. Çıkarlarımızın uyuşması gerekiyor." diye konuştu.

"BEŞAR ESAD İLE HENÜZ GÖRÜŞMEDİM"

Ortaklara Rusya'ya ait Hmeymim hava üssünün Suriye'ye insani yardımın ulaştırılması için kullanılmasını teklif ettiklerini dile getiren Putin, "Bu teklif anlayışla ve ortak çalışmaların organize edilmesi talebiyle karşılandı. Bu, Tartus üssü için de geçerli." ifadelerini kullandı. Putin, Rusya'ya ailesiyle sığınan Beşşar Esed ile henüz görüşmediğini ancak bunu yapmayı planladığını söyledi.

"SURİYE'DE ASIL KAZANAN İSRAİL OLDU"

Suriye'de esas kazananın İsrail olduğunu da belirten Putin, "Bölgedeki mevcut durumdan en çok yararlanan onlar oldu" dedi.

"ERDOĞAN İLE BÖLGEDEKİ DURUMU MUTLAKA GÖRÜŞTÜK"

Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştünüz mü?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Putin "Sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum. Bölgedeki durumu mutlaka görüştük" ifadelerini kullandı.

Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum

Uluslararası İlişkiler, Politika, Suriye, İsrail, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • AHMET YILMAZ:
    Ah partili davarlarla resmen dalga geçmiş 84 25 Yanıtla
  • Fırat Yanku:
    mutlaka görüşmüşüzdür herhalde diyor 36 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Burda gülme emojini gönderecektim sistem kabul etmiyor... 24 5 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    siyaset yapıyor 20 1 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    yalan söylüyor ne zaman görüştügümüzü hatırlamıyorum diye sanki hergün görüşüyorlar,lakin suriyeyi işgal eden itraile neden ses çıkarılmıyor neden karşı gelmiyor htş anlaşılır gibi degil yoksa anlaştılarmı itrail lazkiye üzerinden denize açılacak diye bizim sınırmızdan açılmarı hayal oldu htş başkenti şamdan halepe taşıyacagız demişti yoksa itraile yol vermek içinmiydi başkenti taşımak 8 10 Yanıtla
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