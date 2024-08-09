Putin\'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılına girerken bölgeden gelen haberler endişeleri artırdı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Rusya'nın Kursk bölgesinde Rus askerlerini taşıyan konvoyun Ukrayna tarafından füzelerle vurulması sonucu 400 askerin hayatını kaybetti.

ARAÇLARIN KASALARI CESET DOLU

Bölgede çekildiği öne sürülen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde askeri araçların kasalarının cesetlerle dolu olduğu görülüyor. Bölgede tansiyonu daha da artırması beklenen olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte bölgeden gelen görüntüler;

RUSYA DA SÜPERMARKETİ VURDU

Öte yandan Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrindeki bir süpermarkete Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü, 35 kişi ise yaralandı. Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Rusya bu terörden sorumlu tutulacaktır" paylaşımında bulundu.

PUTİN, ATEŞKES İÇİN ŞARTLARINI SIRALAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada "Müzakereler için Ukraynalı birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Herson ve Zaporojye bölgelerinden tamamen çekilmesi gerekiyor. Dikkatinizi çekeyim, bu bölgelerin Ukrayna'ya katıldıkları anda mevcut olan idari sınırları dahilindeki tüm topraklarından çekilmeliler. Kiev, böyle bir kararı uygulamaya hazır olduklarını ve birliklerini bu bölgelerden fiilen çekmeye başlayacaklarını açıkladığında ve NATO'ya üyelik planlarından vazgeçtiklerini resmen bildirdiklerinde, bizim derhal, tam olarak o anda ateşkes uygulama ve müzakerelere başlama talimatı verilecek. Tekrar ediyorum, biz bunu derhal yapacağız" ifadelerine yer vermişti.