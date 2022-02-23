Kritik toplantıya damga vurdu! İstihbarat şefi, Putin'in yanıtı sonrası bir anda kekelemeye başladı - Son Dakika
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Kritik toplantıya damga vurdu! İstihbarat şefi, Putin'in yanıtı sonrası bir anda kekelemeye başladı

23.02.2022 11:02

Rusya Güvenlik Konseyi, Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde Ukrayna'da yaşanan gerilim gündemi ile toplandı. Görüşmede Putin ile Dış İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin arasında yaşanan diyalog ise dünya basınının gündemine bomba gibi düştü. Naryshkin'in "Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya dahil edilmesini desteklerim" sözleriyle başlayan ve Putin'den gelen yanıtla kekelediği görüntülerle devam eden video sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Salı günü gerçekleşen Rusya Güvenlik Konseyi'nde söz alan Rusya Dış İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin, "Donetsk ve Luhansk'ın Rusya'ya dahil edilmesini desteklerim" dedi. İşte bu açıklamadan sonra Putin ile girdiği diyalog dikkatleri çekti.

"MÜZAKERE SÜRECİNİ BAŞLATMAMIZI MI ÖNERİYORSUNUZ?"

Naryshkin'in sözlerinden tam olarak memnun olmayan Putin, Dış İstihbarat Şefi'nin sözünü keserek "Müzakere sürecini başlatmamızı mı öneriyorsunuz? Yoksa cumhuriyetlerin egemenliğini tanımak mı?" diye çıkıştı. Putin'in çıkışı sonrası gerilen Naryshkin kekeleyerek "Ben... Destekleyeceğim..." dedi.

"DOĞRUDAN KONUŞ, DESTEKLEYECEKSİN YA DA DESTEKLEYECEKSİN"

Aldığı yanıttan yine memnun kalmayan Putin "Doğrudan konuş, destekleyeceksin ya da destekleyeceksin - doğrudan Sergey Yevgenyevich" ifadelerini kullanırken, Naryshkin Putin'e "Teklifi destekliyorum. Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Rusya Federasyonu'na katılma önerisini destekliyorum" diye yanıt verdi.

"ONLARIN BAĞIMSIZLIKLARINI TANIMA TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUM"

Tam olarak 'bağımsızlığın tanınması' cümlesini duymadığı için gerilen Putin ise Naryshkin'e "Bundan bahsetmiyoruz, bu tartışılmıyor. Bağımsızlıklarını tanıyıp tanımamaktan bahsediyoruz" diyerek net bir yanıt vermesini istedi. Kekelemeye devam eden Naryshkin'in "Onların bağımsızlıklarını tanıma teklifini destekliyorum" cümlesi sonrası ise Putin Dış İstihbarat Şefi'ne teşekkür ederek kürsüden indirdi. Dış İstihbarat Şefi'nin Putin karşısında zorlandığı o anlar ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Son Dakika Dünya Kritik toplantıya damga vurdu! İstihbarat şefi, Putin'in yanıtı sonrası bir anda kekelemeye başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kritik toplantıya damga vurdu! İstihbarat şefi, Putin'in yanıtı sonrası bir anda kekelemeye başladı - Son Dakika
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