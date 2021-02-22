Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi - Son Dakika
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Putin ile Lukaşenko'dan kar motosikletli diplomasi

22.02.2021 21:07

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Soçi kentinde bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Soçi kentinde bir araya geldi. İki liderin programları kapsamında kayak yaptığı ve kar motosikleti sürdükleri görüntülendi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın Soçi kentinde gitti. İki lider, programları kapsamında yaptıkları görüşmelerin ardından kayak yaptı ve kar motosikleti kullandı. O anlar ise Kremlin tarafından paylaşıldı.


Kaynak: DHA
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