Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas - Son Dakika
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Dünya

Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendilerine sığınan Beşar Esad'ı isteyen Suriye'nin yeni yönetimiyle ilk temasını gerçekleştirdi. Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi yaptı. Şam'dan geçtiğimiz günlerde "Rus üsleri Suriye'ye fayda sağlaması durumunda açık kalabilir." açıklaması yapılmıştı.

12.02.2025 17:11  Güncelleme: 17:41
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin yeni lideri Ahmed Şara ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Kremlin'den kritik görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

PUTİN, ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara telefonda görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı. Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşmede, Suriye'deki sosyo-ekonomik durumu iyileştirmeye yardımcı olma konusundaki kararlılığını bildirdi" denildi.

SURİYE, ESAD'IN KENDİLERİNE VERİLMESİNİ İSTİYOR

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, Baas rejiminin devrilmesinin ardından ailesi ile birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçmıştı. Moskova'da kaldığı yer sır gibi gizli tutulan Esad'la ilgili Rusya'dan da net bir açıklama gelmemişti. Suriye'nin yeni yönetimi Esad'ın kendilerine iade edilmesini istemişti.

"RUS ÜSLERİ FAYDA SAĞLARSA SURİYE'DE KALABİLİR"

Öte yandan Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, geçtiğimiz günlerde ABD'li Washington Post gazetesine verdiği röportajda Rusya ile ilişkilere değinmişti. Bakan Kasra, Rusya'nın yeni Suriye hükümetine yönelik tutumunun aralık ayında Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana "önemli ölçüde iyileştiğini" ve Şam'ın Moskova'nın taleplerini değerlendirdiğini ifade etmişti. Kasra, Esad'ın müttefiki olan Moskova yönetimine ilişkin, "Siyasette kalıcı düşmanlar yoktur" demişti. Rusya'nın Tartus'taki deniz, Lazkiye'deki Hmeymim hava üssünü korumasına izin verilip verilmeyeceği sorusuna Kasra, "Bundan Suriye fayda sağlayacaksa evet" cevabını vermişti.

Putin ile Suriye\'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas

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Son Dakika Dünya Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Putin Bu Meymenetsiz Adamla İş Yapma.. İnsanları Kullanıyor 15 24 Yanıtla
  • Bud clifford:
    putin kavgacı diktatör bir adam. şara aşırı dinci zararsız iyi bir adam putin adamsa şarayla anlaşıp israili vurmalıdır türkiye ve erdoğan kuru sıkı atışı yapıyor israil gök giriyor kızıl çıkıyor bu yalancılıktan sıkıldım. 3.dünya savaşı hiç olmayacak çünkü millet çıkarcı ve korkak tüm liderler mason ve 2 boynuzlu alllahımızın emirlerini yerine getiriyorlar 2 5 Yanıtla
  • null:
    tak ingiliz foterini,bütün medya seni övsün 0 0 Yanıtla
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