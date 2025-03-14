Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim.

Ukrayna, Suudi Arabistan'da ABD ile yaptığı görüşmede Rusya savaşında 30 günlük ateşkese yeşil ışık yakarken, gözler Rusya'ya çevrildi. Rusya'nın tavrı merak edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Putin ile dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bu korkunç savaşın sona ermesi için önümüzde büyük bir fırsat var. Binlerce Ukrayna askeri Rus ordusu tarafından sıkıştırılmış durumda. Başkan Putin'den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim. Ukraynalı askerlerin kurtarılamaması, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş büyüklükte korkunç bir katliama yol açacak."

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