Putin'in ayin sırasında çekilen görüntüleri Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme getirdi - Son Dakika
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Putin'in ayin sırasında çekilen görüntüleri Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme getirdi

25.04.2022 11:24

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 61. güne girilirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son görüntüleri hakkındaki hastalık iddialarının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde çekilen görüntülerde sürekli dudaklarını ısırıp yalayan Putin'in ayin sırasında sürekli kıpırdandığı ve rahatsız davrandığı dikkatlerden kaçmadı. İngiliz uzmanlar, Putin hakkındaki Parkinson hastalığı iddiasını yeniden gündeme taşıdı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci aya girilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya ayini sırasında çekilen görüntüleri gündem oldu. Video kısa sürede paylaşım rekorları kırarken, Putin'in sağlığıyla ilgili iddialar yeniden ortaya atıldı.

SÜREKLİ DUDAKLARINI ISIRMASI VE YALAMASI DA GÜNDEM OLDU

Görüntülerde, 69 yaşındaki Putin, Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde şehrin belediye başkanı Sergei Sobyanin'in yanında durmakta zorlanırken, sürekli dudaklarını ısırması ve yalaması da gündem oldu. İngiliz basını, Putin'in 'gergin' göründüğünü ve dikkatinin dağınık olduğunu öne sürerken, görüntüleri de manşete taşıdı.

PARKİNSON HASTALIĞI İDDİASI

Ayin sırasında çekilen görüntülerde, Putin'in sürekli kıpırdandığı ve rahatsız davrandığı görülüyor. İngiliz basını, Putin'in gerginliğinin ardından ise Ukrayna'daki başarısızlığı olduğunu öne sürdü. İngiliz Daily Mail gazetesi, Putin'in sürekli dudaklarını yalamasına dikkat çekerken, hakkındaki Parkinson hastalığı iddiasını yeniden gündeme taşıdı.

Hafta sonu da Kremlin tarafından paylaşılan görüntülerde, Putin'in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı toplantı sırasında sürekli olarak sağ eliyle masayı tuttuğu görülmüş, bu görüntüler hakkında hastalık iddialarını yeniden gündeme taşımıştı. Bugün ortaya çıkan Paskalya ayini görüntüleri de iddiaları yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, Putin'in eylemlerinin, titreme, yavaş hareket ve sertliğe neden olan Parkinson hastalığından muzdarip biriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

KAMBUR DURUŞU VE ŞİŞMİŞ YÜZÜ DİKKAT ÇEKTİ

Reuters, ayin sırasında, Putin'in cemaatin geri kalanıyla birlikte bağırmadığına da dikkat çekti. Texas Tech Üniversitesi'nden beden dili uzmanı Profesör Erik Bucy, "Güçlü bir başkanın, bir eli ile kendini desteklemesi gerekmez." dedi. Rus liderin kambur duruşu ve görünüşte şişmiş yüzü ve boynu, Rus liderin Ukrayna'nın işgalinden bu yana zorda olduğu öne sürülen sağlığı hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Profesör Bucy, Putin'in bacaklarının da oldukça ince göründüğünü ve bunun kilo veya kas kaybından muzdarip olabileceğini düşündürdüğünü söyledi. Sözcü'nün haberine göre eski hükümet savunması ve NATO danışmanı Profesör Gwythian Prins, İngiltere'de yayınlanan Good Morning Britain'a yaptığı açıklamada, "Onun hasta bir adam olduğuna ikna oldum ve en ikna edici teşhis, erken Parkinson hastası olduğudur" dedi. Parkinson'la yaşayan insanların, genellikle "ya hep ya hiç" düşüncesini sergilediklerini, nerede olduklarını ve onları rasyonel olarak bilgi almaktan alıkoyduklarını da öne sürdü.

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Son Dakika Dünya Putin'in ayin sırasında çekilen görüntüleri Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme getirdi - Son Dakika


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