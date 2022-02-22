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Putin'in Donetsk ve Luhansk hamlesinden sonra "Ardahan gitti" paylaşımları yapılmaya başlandı - Son Dakika

Putin'in Donetsk ve Luhansk hamlesinden sonra "Ardahan gitti" paylaşımları yapılmaya başlandı

22.02.2022 10:46
Putin'in Donetsk ve Luhansk hamlesinden sonra "Ardahan gitti" paylaşımları yapılmaya başlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyacağını ve barış güçlerinin bölgeye gireceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından 16 Mart 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'yla Türkiye'ye bırakılan Ardahan'la ilgili dikkat çeken paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, barış görüşmelerini fiilen sona erdirerek, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın "Bağımsız ülkeler olarak tanınma" talebini kabul ettiklerini açıkladı.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Putin, "Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum. Ukrayna'nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez. Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olması Rusya için tehdit olur. Bu tehdide cevap vereceğiz" dedi.

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SON DAKİKA: Putin'in Donetsk ve Luhansk hamlesinden sonra "Ardahan gitti" paylaşımları yapılmaya başlandı - Son Dakika
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