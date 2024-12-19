Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil

Geniş Video İzle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesine sığınan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için getirdiği sert kurallar karşılığında sığınma hakkı verdiği öğrenildi.

19.12.2024 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Baas rejiminin silahlı muhaliflerin operasyonuyla devrilmesinin ardından ülkede yeni bir dönem başladı. Geçici hükümet ülkede göreve başlarken, devrik lider Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

ESAD'IN MOSKOVA'YI TERK ETMESİ YASAK

Rusya'nın Esad ve ailesinin sığınma talebini kabul ettiği belirtilirken, Kremlin'in sert yasaklar koyduğu öğrenildi. Buna göre, Beşar Esad Rus makamlarının ön onayı olmaksızın siyasi faaliyette bulunması veya Moskova'yı terk etmesi kesinlikle yasaklandı.

RUSYA'DAKİ MAL VARLIKLARINI KULLANAMAYACAK

Esad, ilgili makamlarca bir karar verilinceye kadar taşınır ve taşınmaz varlıklarına erişmekten veya bunları yönetmekten men edildi. Beşar Esad'ın 270 kilogram altın, 2 milyar dolar ve Moskova'nın prestijli gökdelen bölgesinde bulunan "Başkentler Şehri" kompleksindeki 18 dairesi olduğu öğrenildi.

Mahir Esad'a henüz sığınma hakkının verilmediği belirtildi. Kendisi ve ailesi şu anda ev hapsinde. Öte yandan Esma Esad, Rus mahkemesi aracılığıyla boşanma davası açtı ve Moskova'dan Londra'ya gitmek için izin istedi. Talebi halen değerlendiriliyor.

Putin\'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil

Vladimir Putin, Vladimir Putin, Beşşar Esed, Güncel, Suriye, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bizimkini de al Putin 44 37 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Suriye karıştıkdan sonra Rusya Eset'e yardım için bölgeye gitmiş, şartları ne olursa olsun bir mücadele vermiş bedel ödemiş. ... Şimdi bedel ödeme sırası Eset'de 73 8 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Putin zinciri sağlam kazığa bağlamış. 60 6 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Bize ne bu haberlerlerden bizim ekonomi ne olacak artık daha pazara çarşıya çıkamıyoruz. Zenginler her gün daha zengin olurken kafelerden barlardan çıkmazken biz pazara gidemiyoruz.Gündem değiştirmeyin bizim durumlarımızı haber yapın biraz. İki yüz tl nin hükmü kalmadı artık. 38 8 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    dünya fırsatçıların dünyası 26 4 Yanıtla
  • Fikret Atmaca:
    Tabi tabi Eset zor durumda imajı verecekler. Milyarlarca dolar götürdü, üstüne birde esir mi alacaklar. Bizde inandık ... 13 2 Yanıtla
  • Sezgin Karakoyun:
    ABD ne dedi bukadar ortalığı karistirdik ne kazandik 9 1 Yanıtla
  • osman şahin:
    İtibardan tasarruf olmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
21:41 Putin’in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak Putin'in sıra dışı teklifine yanıtı sert oldu: Salak
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:37:30. #1.11#
SON DAKİKA: Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.