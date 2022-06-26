Putin'in gece yarısı Kremlin'e yaptığı çıkarma gündem oldu! Ses getirecek "darbe" iddiası - Son Dakika
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Putin'in gece yarısı Kremlin'e yaptığı çıkarma gündem oldu! Ses getirecek "darbe" iddiası

26.06.2022 09:16
Putin'in gece yarısı Kremlin'e yaptığı çıkarma gündem oldu! Ses getirecek "darbe" iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve korumalarından oluşan konvoyun gece geç saatlerde Kremlin'e geldiği görüntüler büyük merak uyandırdı. Rus basını gelişmeyi "olağanüstü bir durum" olarak yorumlarken, Putin'in gece yarısı böyle bir çıkarma yapmasının bazı önemli kararla ilişkilendirildiğini aktardı. Sosyal medyada darbe ihtimalinin de aralarında bulunduğu çok sayıda iddia ortaya atılırken, Sözcü Peskov ise Putin'in Kremlin'e gitmediğini öne sürdü.

Ukrayna'ya yönelik işgalini 24 Şubat'tan beri sürdüren Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gece yarısı Kremlin'e yaptığı çıkarma gündem oldu. Rus basını bile yaşanan gelişmeyi "Olağanüstü bir durum" şeklinde yorumlarken, önemli bir kararın arifesinde olunabileceği değerlendirmesinde bulundu.

VATANDAŞLAR KONVOYU ENDİŞE İÇİNDE İZLEDİ

İnternete düşen görüntülerde Putin ve konvoyunun acil bir şekilde Kremlin'e doğru yola çıktığı ve çevredeki vatandaşların da merak içinde yaşananları izlediği görülüyor. Videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kullanıcı ortaya çeşitli iddialar da attı.

KREMLİN ÇIKARMASI DARBE İDDİALARINI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Bu iddialar arasında en dikkat çekenleri ise Rusya'nın Litvanya'ya savaş açma ihtimali, Romanya'nın Moldova ile birleşme ihtimaline karşı Rusya'nın Moldova'yı işgal girişimi, Putin'in Belarus'a nükleer başlık taşıyan balistik füze yerleştirme planı ve darbe ihtimaliydi.

SÖZCÜ PESKOV: PUTİN, KREMLİN'E GELMEDİ

Batı medyası görüntüleri özellikle darbe ihtimali ekseninde servis ederken, iddia kısa sürede büyük tartışma yarattı. Sosyal medyada Rusya'da gece yarısı yaşanan gelişme kısa sürede gündem olurken, Sözcü Peskov ise görüntülerin aksine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gece yarısı Kremlin'e gelmediğini söyledi.

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Son Dakika Dünya Putin'in gece yarısı Kremlin'e yaptığı çıkarma gündem oldu! Ses getirecek 'darbe' iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin'in gece yarısı Kremlin'e yaptığı çıkarma gündem oldu! Ses getirecek "darbe" iddiası - Son Dakika
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