Putin\'in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı

Dünya

Yine tehdit ettiler: Orta Doğu\'da herhangi bir yeri vurabiliriz

"Bana dokunamazsın, fabrikalarım var" diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım

Rusya sokaklarında kaydedilen bir görüntü kısa sürede dünya gündemine bomba gibi düştü. Cep telefonuyla kaydedilen videoda sokakta yürüyen vatandaşların yüzlerini beyaz maskelerle kapattıkları görülürken merak uyandıran hamlenin nedeni de kısa sürede anlaşıldı.

TÜM HALKI KAMERALARLA İZLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm halkı kameralarla takip ettiği iddia edilirken ülkede yaşayan insanların da bu girişime karşı bir tavır geliştirdikleri öğrenildi.

BİSİKLETÇİNİN BİLE YÜZÜNDE MASKE VAR

İnternete düşen videoda Rus halkının sokağa beyaz maskelerle çıkmaya başladığı hatta bisiklete binen bir sporcunun bile yüzünde maske olduğu görülüyor.