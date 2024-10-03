Putin'in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı - Son Dakika
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Dünya

Putin'in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı

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Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm Rus halkını kameralarla takip ettirmesinden dolayı bazı vatandaşlar beyaz maskelerle sokağa çıkmaya başladı. Sokaklarda ortaya çıkan ilginç görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

03.10.2024 12:54
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Rusya sokaklarında kaydedilen bir görüntü kısa sürede dünya gündemine bomba gibi düştü. Cep telefonuyla kaydedilen videoda sokakta yürüyen vatandaşların yüzlerini beyaz maskelerle kapattıkları görülürken merak uyandıran hamlenin nedeni de kısa sürede anlaşıldı.

TÜM HALKI KAMERALARLA İZLİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm halkı kameralarla takip ettiği iddia edilirken ülkede yaşayan insanların da bu girişime karşı bir tavır geliştirdikleri öğrenildi.

BİSİKLETÇİNİN BİLE YÜZÜNDE MASKE VAR

İnternete düşen videoda Rus halkının sokağa beyaz maskelerle çıkmaya başladığı hatta bisiklete binen bir sporcunun bile yüzünde maske olduğu görülüyor.

Putin\'in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı

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Son Dakika Dünya Putin'in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Gk Gs:
    tepki Güzel koyun degiller 58 11 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Putininde isi yok 150 milyonun yüzüne mi bakacak 18 7 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Rusya yapınca neden haber değeri oluyor ? bunu bütün devletler yapıyor yıllardır buna ülkemiz de dahil . 12 4 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Biri sizi izliyor 10 0 Yanıtla
  • Bülent Tan:
    teknoloji ve yapay zeka geliştikçe insanlar köle olacak. 7 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Çin'de eğer sokağa çöp attıysan sokağa tütürdüysen trafikte suç işlediysen herhangi bir suç işlediysen seni yüz tanıma teknolojisi ile hemen senin siciline işliyorlar Bu suçlar işe girerken devlet hizmeti alırken her yerde senin karşına çıkıyor 7 0 Yanıtla
  • Sait Mevlut:
    Yalan haber bir haftadır moskovadayım biri bile denk gelmedi 4 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    neden casuslukmu yapiyorlada ondan mı acaba 2 2 Yanıtla
  • Bahri Fuat Özer:
    Rusyanın CHP lileri yada hdp lileri ?? 2 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Putin yapar ayık olun :) 1 0 Yanıtla
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