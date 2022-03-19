Putin'in konuşması sırasındaki tuhaflık dünya gündeminde! Bir anda ortadan kayboldu, kimse ne olduğunu anlamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Putin'in konuşması sırasındaki tuhaflık dünya gündeminde! Bir anda ortadan kayboldu, kimse ne olduğunu anlamadı

19.03.2022 11:00

Rusya'da, Kırım'ın ilhak edilişinin 8. yıldönümü kutlandı. Birçok uzmana göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline giden yolun başlangıcı olan ilhakın kutlamalarında Rus lider Putin bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşma sırasında Putin, bir anda ekrandan kayboldu. Canlı yayın kazası olarak nitelendirilen olay dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

Rusya'nın 2014 yılında KırımUkrayna'dan ilhak ederek topraklarına katmasının 8'nci yıldönümünde Rusya'nın başkenti Moskova'da büyük kutlamalar düzenlendi. Kent merkezlerinde yapılan yürüyüşlerin ardından Moskova'daki Lujniki Stadyumu'na giden 100 bine yakın kişi, burada düzenlenen konserleri izledi. Stadyumdaki konserlerin sürpriz konuğu ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu.

Binlerce kişinin sevgi gösterileri altında sahneye çıkan Putin, "18 Mart 2014'te Kırım ve Sivastopol'da yapılan referanduma giden insanların kendi topraklarını birleştirmeyi istemeleri ortak kaderimizdi. Kendi topraklarında yaşadılar ve yaşadıkları tarihi vatanları Rusya ile ortak bir kaderi yaşamak istediler. Bunu yapmaya hakları vardı ve amaçlarına ulaştılar. Öncelikle bayramlarını kutlayalım, bu onların bayramıdır. Tebrikler! Bu süre zarfında Rusya, Kırım ve Sivastopol'u yükseltmek için çok şey yaptı. Çıplak gözle hemen görülemeyen şeyler yapmak gerekiyordu. Temel amaçlar gaz arzı, enerji arzı, toplumsal hizmetler, yol ağının restorasyonu, yeni yolların, otoyolların ve yeni köprülerin inşası" ifadelerini kullanarak Kırım'a yapılan yatırımlardan bahsetti.

PUTİN'DEN, "SOYKIRIM" İDDİASI

Konuşmasının devamında Donbass Bölgesi'nde Ukrayna tarafından soykırım yapıldığını iddia eden Başkan Putin, "Gerçek şu ki, Kırımlılar ve Sivastopol sakinleri Neo-Nazilerin ve aşırı milliyetçilerin önüne sert bir bariyer koyarak doğru olanı yaptılar. Çünkü diğer bölgelerde yaşananlar ve halen yaşanmakta olanlar bunun en iyi teyididir. Donbass'ta yaşayan ve yaşamaya çalışan insanlar da bu darbeye katılmadılar. Onlara karşı (Donbass halkına karşı) cezalandırmak için askeri operasyonlar başlattılar hemen arkasından burayı ablukaya aldılar. Toplarla, sistematik bombardıman ve saldırılarına maruz kaldılar. Bunların tümüne soykırım denir" ifadelerini kaydetti.

Ukrayna'ya başlattıkları askeri operasyonların nedenine de değinen Putin, "İnsanları soykırımdan bu acıdan kurtarmak. Donbass ve Ukrayna'da başlattığımız askeri operasyonun ana hedefi ve tam hedefi budur" dedi.

TÖRENDE YAŞANAN TUHAFLIK DİKKAT ÇEKTİ

Putin'in konuşmasını sonlandırmasına az bir süre kalmışken yaşananlar ise tüm dünyanın dikkatini çekti. Televizyonlardan canlı olarak yayınlanan konuşma bir anda kesilerek şarkılar yayınlanmaya başladı. Putin, bir anda ekrandan kaybolurken Rus sanatçı Oleg Gazmanov'un şarkıları çalınmaya başladı. Yayın kısa bir süre böyle devam ettikten sonra Putin'in yaklaşık beş dakika süren konuşması baştan sona tekrar yayınlandı. Putin, konuşmasının sonunda canlı yayın yapılıyormuş gibi sahneden alkışlar arasında indi.

YORUMLAR
500
Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Putin'in konuşması sırasındaki tuhaflık dünya gündeminde! Bir anda ortadan kayboldu, kimse ne olduğunu anlamadı - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Bangladeşli Sümeyye pencere koluna asılı halde bulundu, yanaklarında tırnak izi vardı: Kocası serbest!
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:42 Kurye ile sürücü arasındaki yol verme kavgasına, bıçak karıştı: İşte o görüntüler
10:39 Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
10:17 Canlı yayın kazası: Mikrofon açık kalınca, savaş detayları yerine sunucunun hapşırmasını duyduk
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:14:10. #1.13#
SON DAKİKA: Putin'in konuşması sırasındaki tuhaflık dünya gündeminde! Bir anda ortadan kayboldu, kimse ne olduğunu anlamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement